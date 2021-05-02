Почему индийцы верят фейкам и не спешат прививаться от COVID-19? 4 2.05.2021, 14:19

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Страну накрыла вторая мощная волна коронавируса.

Ежедневный рост новых случаев заболевших коронавирусом в Индии выводит эту страну в мировые лидеры. Пока она идет вслед за США, но с такими темпами до первого места недалеко. Власти говорят, что страну накрыла вторая мощная волна коронавируса. В Индии с населением 1,3 млрд человек держать эпидемию под контролем чрезвычайно сложно, а посадить всю страну на тотальный карантин – гиблое дело. Местные СМИ критикуют власти, а в социальных сетях плодятся слухи и теории заговора об опасности вакцинации.

Индия до недавнего времени экспортировала колоссальные объемы оксфордской вакцины AstraZeneca, которую по лицензии производит местный Институт сыворотки крови – крупнейшая фармлаборатория в мире. Помимо этого, в стране есть как минимум уже две зарегистрированные вакцины, и власти дополнительно собираются начать свое производство "Спутника V". Проблема нынешней вспышки – мутация вируса и недоверие населения к самой вакцинации. Правительство через медиа призывает население сделать прививки, но для многих отказ вакцинироваться – вопрос религиозных убеждений, страх испортить свою карму и не пройти реинкарнацию.

Об этом в интервью currenttime.tv рассказал Евгений Пахомов, журналист, индолог, работающий сейчас в Нью-Дели.

— Насколько масштабны и влиятельны СМИ в Индии, какова их роль, особенно сейчас, в период пандемии? В своем большинстве медиа поддерживают нынешние власти или критикуют их?

— В Индии [роль] медиа, в том числе и печатных СМИ, о чем мы в Европе, в России почти забыли, – очень высока. Тиражи очень большие, выходит огромное количество газет. Есть несколько газет общенациональных, но очень влиятельна и местная пресса. Например, я живу в доме, где мои соседи и ваш покорный слуга выписываем пять-шесть газет ежедневно.

Власти нередко обижаются на СМИ и говорят, что их там излишне критикуют, неправильно трактуют их действия и поступки. Но вынуждены считаться со СМИ, хотя я должен сказать, что СМИ в общем-то не очень нарываются.

Например, критикуют власти за то, что не были запрещены традиционные индуистские праздники. Ну, например, Холи, да, Праздник красок, когда там все обрызгивали друг друга красками. Очень большую критику вызвал праздник Кумбха-Мела – это когда в священном городе Харидвар раз в 12 лет многочисленные паломники, – по разным данным, до 3 миллионов – купаются в водах священного Ганга.

Нужно иметь в виду, что индусы верят в перерождение, в то, что их ждет другая жизнь и эта новая жизнь зависит от поступков в жизни нынешней, сейчас. И если они не будут выполнять определенные религиозные действия, то не видать вам хорошего перерождения. Многие журналисты с ними говорили, и все эти садху откровенно говорят: "Что мне эта жизнь? Я вот туда стремлюсь, что мне этот коронавирус?"

— Критические настроения, насколько я понимаю, поддерживают социальные сети. Чем именно они пугают индийцев?

— В СМИ, в Сети разная появляется информация, в том числе и против вакцин – что они непроверенные, сейчас нас уколют, неизвестно вообще, что будет. При этом нередко еще религиозная окраска добавляется в эти сообщения.

Например, в Индии две вакцины разрешены, сейчас третья вакцина, "Спутник V", будет разрешена, и девять вакцин проходят различные стадии, видимо, вскоре тоже их разрешат. И вот пошел такой слух, что в какой-то из этих вакцин при их изготовлении используются ткани, так сказать, от абортированных младенцев.

Или вот более радикальное: что такое вакцина? Это же некий вирус, который ослабленный, который подвергся какой-то обработке, и поэтому он действует не в полную силу, но это же вирус! А что такое вирус? Живое существо. Можем ли мы вкалывать в себя живое существо, если мы не должны наносить вреда никакому живому существу?

— В чем секрет подобных страшилок? Ведь не все индийцы радикально религиозны?

— Индийское общество делится на касты, на варны, на готры. И внутри каст, варн, готр принято доверять друг другу.

И еще, как везде на Востоке, существует понятие квартала. Условно говоря, в этом квартале живут люди, которые торгуют сари, овощами. Они могут быть из разных каст и готр, но они объединены внутри квартала. Они цены держат вместе, они как-то друг с другом сговариваются, как что продавать. Внутри этого [сообщества] тоже принято друг другу доверять. И вот если приходят все и говорят: "А вы знаете, в этих вакцинах такое, ребята, нам не стоит потом ждать лучшего перерождения", то в это могут поверить, конечно.

— И распространяются такие слухи через соцсети?

— Индия – страна молодая: более половины населения моложе 30 лет. У индийского молодого человека должны быть, в широком смысле, две вещи – мотоцикл как минимум и мобильный телефон. Иначе он будет неправильный пацан, условно говоря. Во многих индийских деревнях до сих пор нет туалетов, но есть мобильные телефоны. И молодежь активно ими пользуется.

Под предлогом борьбы с фейками индийские власти пытаются влиять на работу социальных сетей. Недавно полностью запретили популярный TikTok, теперь снимают неугодные материалы в западных соцсетях.

У Китая с Индией не очень хорошие отношения. И очень многие китайские компании или совместные компании, которые работают в Индии, попали под эту историю. Напомню, что было обострение, доходило до столкновений на границе. В прошлом году были случаи, когда были погромы даже в ряде районов Дели. То есть вот эти стычки, как считают власти, во многом были спровоцированы непроверенной информацией, которая появлялась в соцсетях.

— Учитывая влияние соцсетей и такого сарафанного радио, как вообще в Индии проходит вакцинация?

— Вакцинация в Индии идет – и идет бешеными темпами. Я могу назвать последнюю цифру: вакцинировано около 150 млн человек [на 28 апреля]. Для любой страны в мире это огромная, чудовищная цифра. Но для Индии это, конечно, недостаточно, учитывая 1,3 млрд населения.

Оптимисты говорят, что для формирования коллективного иммунитета нужно привить не менее 600 млн человек, а пессимисты говорят, что не менее 900 млн. Поэтому вакцинация – это будет очень долгая и длинная история.

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