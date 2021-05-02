Медики назвали продукты, которые ошибочно считают полезными 1 2.05.2021, 14:35

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Список многих удивит.

Оказывается, что хорошо всем известные полезные продукты абсолютно бесполезны, или как их можно еще назвать – лжеполезные.

Нутрициолог Вера Паламарь поделилась списком топ «здоровых» продуктов, которые на самом деле совершенно бесполезны, передает newsyou.info.

Магазинные фруктовые йогурты

Подобные йогурты содержат сахарозу, а это – пищевой сахар, который состоит из фруктозы и глюкозы. В таких йогуртах много сахара. Также в них производители добавляют ненатуральные добавки. Лучше магазинный продукт заменить натуральными йогуртами, кефиром и, уже по вкусу добавить фрукты или ягоды.

Мюсли, хлопья и готовые завтраки

Они на 80% состоят из сахара и жира, поэтому лучше отказаться от таких продуктов и, сделать домашнюю натуральную гранолу.

Сладости с сахарозаменителями

Будьте уверены, что все эти продукты «без сахара» 100% с ним. Поэтому лучше отказаться от них, просто заменить конфеты сухофруктами, фруктами.

Каши быстрого приготовления

Такие каши не могут быть полезными, потому что нормальные, натуральные крупы не могут готовиться 1 минуту. Также в них очень большое содержание сахара. Лучше используйте только обычные крупы, к которым самостоятельно можно добавить любые фрукты и, вы точно будете уверены в их пользе.

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