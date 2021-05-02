Популярный врач рассказал, что нужно делать для скорейшего восстановления после коронавируса 2.05.2021, 15:13

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Постковидный синдром наблюдается у многих переболевших.

В результате борьбы человечества с пандемией коронавируса и анализа последствий этой борьбы возник такой медицинский термин — постковид, или длинный ковид, пишет в своем блоге популярный украинский доктор Евгений Комаровский.

Постковидный синдром наблюдается у многих переболевших после того, как заканчивается этап борьбы иммунной системы человека с вирусом.

И тут выясняется, что за то время, пока вирус размножался в организме, произошли серьезные изменения не столько даже со стороны легких, сколько со стороны практически всех внутренних органов. И нет еще однозначного ответа на вопрос, сколько нужно времени, чтобы все восстановилось.

Условно проявление постковидного синдрома можно разделить на три группы симптомов. Первая группа — симптомы со стороны органов дыхания. Если дыхательная недостаточность была, наблюдался воспалительный процесс в легких, то человек продолжает чувствовать это. Здесь и кашель, и одышка, которая усиливается при физической нагрузке, ощущение нехватки воздуха (хотя пульсоксиметр показывает норму).

Вторая группа характерных симптомов объединяет то, что можно описать как «ощущение слабости». Тут и абсолютная неготовность что-либо делать, потому что хочется только лежать, ни на что нет сил, и эмоциональная слабость, и апатия. Этот симптом является причиной очень серьезных социальных конфликтов, прежде всего в семье.

Третья группа симптомов еще серьезнее — поражение нервной системы, психические расстройства, нарушение сна, потеря вкуса и обоняния, расстройства мышления, нарушение памяти.

Поэтому ошибочно рассматривать коронавирус как болезнь, которая поражает в основном систему дыхания. Это не так — вирус поражает прежде всего сосуды и нервную систему. Такое серьезное поражение функций может компенсироваться месяцами.

Что же можно сделать? Если близкие вам люди перенесли коронавирус, вы должны быть к ним очень внимательны. Без вашей помощи человеку может быть очень трудно выкарабкаться из этого замкнутого круга, и неудивительно, что психические расстройства после тяжелого коронавируса — это две трети больных, как минимум. И у 20% из них возникают суицидальные мысли. Вы должны быть рядом и помогать во всех аспектах.

Проще всего дать рекомендации по восстановлению органов дыхания. Здесь ваши действия могут быть в двух направлениях. Первое — постоянно об этом говорю — поддержание оптимальных параметров температуры и влажности воздуха. Второе — элементарная дыхательная гимнастика.

С учетом общей слабости, самая большая опасность для переболевших — исключить физические нагрузки. Наоборот, нужно создавать любые варианты физических нагрузок: встать за чем-то, пройтись с собакой, сходить в магазин... Помните о том, что нагрузки бывают статические и динамические. В этой ситуации динамические нагрузки намного лучше, поэтому стоять в планке не надо. Нужно двигаться, ходить, хорошо бы использовать велотренажер или велосипед (если есть на это силы). Аэробные нагрузки полезны не только для легких и мышц, но и для нервной системы.

А сейчас я скажу о самом главном при восстановлении после ковида — очень часто человек не может справиться с постковидным синдромом сам. Поэтому я обращаюсь к тем, кто рядом с человеком, у которого после ковида странное состояние. Сделайте все, чтобы хотя бы на 15 минут в день вытащить его на улицу. Главное правило — минимум 30 минут динамической нагрузки в течение дня. Упаси боже, просто лежать и смотреть целыми днями телевизор.

Самое тяжелое — это нарушение со стороны нервной системы. Но прежде всего надо быть уверенными в том, что это именно постковид. Остальные же болезни нервной системы никуда не делись. Если есть любые сомнения — нужно обратиться к реальному доктору, который скажет, что это постковид, а не другие неврологические болезни.

Относительно лекарств трудно давать рекомендации. Многое обсуждается — и ноотропы, и мелатонин, и витамины. Но все это — на этапе исследования. Никаких серьезных доказательных работ еще нет. Но врачи всего мира уже в один голос говорят: для восстановления нервной системы нужны физические нагрузки. Каждый день, который вы пролежали и никуда не ходите, ухудшает ваше состояние, увеличивает выраженность депрессии, физических расстройств и расстройств памяти, способности к здравомыслию. Все это ваш организм просто покидает.

Поэтому я еще раз прошу тех, кто рядом: если человек после ковида изменился, если у него нет сил, то не оставляйте его, помогайте ему, пусть он ходит, опираясь на вас, но что-то делает. Также необходима физическая активность, при которой человек должен ориентироваться в пространстве — не просто идти по ровной дорожке неведомо куда. Лучше прогулка по пересеченной местности, в лесу, когда работает вестибулярный аппарат и большинство групп мышц. А если у человека есть расстройства памяти и мышления, то надо придумывать ментальные задачи — повторять языки, учить стихи, помогать детям делать домашние задания, решать кроссворды, в конце концов. Главное — не ставить на себе жирный крест, а заниматься, даже если не хочется.

Человеку после коронавируса очень тяжело решить свои проблемы в одиночку. Поэтому всех умоляю — обратите внимание друг на друга. Протяните руку помощи. Создавайте условия для общения, не дуйтесь, не сердитесь. Потерпите. И это пройдет.

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