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На понедельник в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

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  • 2.05.2021, 15:43
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На понедельник в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Синоптики выступили с оперативным сообщением.

Белорусские синоптики выступили с оперативным сообщением о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает белорусов в первый рабочий день мая, передает naviny.online.

Как отмечается, на большей части территории страны ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

При порывистом ветре спасатели советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).


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