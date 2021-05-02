B Израиле полностью привито от COVID-19 около 75% взрослого населения 2.05.2021, 16:24

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99,3% граждан.

По данным министерства здравоохранения Израиля на 2 мая, две дозы вакцины против коронавируса получили более 5,09 млн человек – это 54,79% населения страны, или 75% взрослого населения (старше 16 лет), отмечает Newsru.co.il

В то же время первую дозу препарата от COVID-19 получили 5,4 млн израильтян (58,13%), или более 79% взрослого населения.

За последние двое суток первой дозой вакцины привились более 2 тыс. человек, второй – около 4 тыс.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99,3% граждан, двумя дозами вакцинированы 94,2%, в категории 80–89 – 95,9%/92,5%, 70–79 – 98,4%/95,1%, 60–69 – 90%/86,1%, 50–59 – 89,1%/84,5%, 40–49 – 84,5%/80,3%, 30–39 – 80,6%/76%, 20–29 – 76,4%/70,4%, 10–19 – 22,3%/20%.

Как сообщает Newsru.co.il, больничные кассы на вакцинацию приглашают всех граждан старше 16 лет. Очередь для иммунизации можно заказать онлайн или по телефону.

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