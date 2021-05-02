G7 рассмотрит возможность создания механизмов по борьбе с пропагандой Кремля 2.05.2021, 16:44

Первый за два года саммит министров иностранных дел стран G7 пройдет в Лондоне с 3-го по 5 мая.

Страны "Большой семерки" (G7) рассмотрят возможность создания механизма быстрого реагирования для противодействия российской "пропаганде и дезинформации". Об этом в интервью Reuters, опубликованном 2 мая, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

По его словам, на ложь, пропаганду или фейковые новости страны G7 должны реагировать не по отдельности, а все вместе, "чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира".

По информации британских, американских и европейских служб безопасности, Россия и Китай "пытаются сеять недоверие" к правительствам западных стран, распространяя дезинформацию на выборах или ложную информацию о вакцинах от COVID-19, отмечает агентство.

Первый за два года саммит министров иностранных дел стран G7 – Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии – пройдет в Лондоне с 3-го по 5 мая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».