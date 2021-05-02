Партия Макрона впервые идет на выборы не самостоятельно 2.05.2021, 17:15

Партия президента Франции создала союз с консервативной «Республикой».

Для участия в местных выборах в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег партия президента Франции Эммануэля Макрона "La Republique en Marche" (LREM) создала союз с консервативной "Республикой" (LR).

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro, об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс.

По его словам, они получили такое предложение от "Республики" и отреагировали на нее "очень позитивно".

Издание отмечает - этот альянс показывает, что партия действующего президента чувствует себя не очень уверенно и чувствует, что не способен самостоятельно выигрывать в отдельных регионах.

Жан Кастекс уточняет - пока речь идет о выборах только в одном регионе. Стороны пока не обсуждали возможностей для более долгосрочного альянса.

Вместе с тем, многие представители "Республики" уже успели подвергнуть это решение критике - считается, что оно может дополнительного ослабить партию накануне президентских выборов 2022 года.

Напомним, что в 2017 году после победы Макрона многие члены "Республики" перешли в его новую партию.

Местные выборы в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег пройдут в два тура 20 и 27 июня.

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