Рабочий БМЗ: Поддерживаю требования общенациональной стачки и присоединяюсь к ней 2 2.05.2021, 18:27

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Еще один рабочий БМЗ ушел в стачку.

Ещё один рабочий Белорусского металлургического завода 2 мая 2021 года присоединился к общенациональной стачке. Это машинист по навивке канатов Сталепроволочного цеха №2, член Белорусского независимого профсоюза Андрей Евсеенко, передает euroradio.fm.

"Поддерживаю требования общенациональной стачки и присоединяюсь к ней, — пишет он в заявлении, — А также требую выполнить дополнительные локальные требования". Среди них: прекратить моральное и этическое давление на работников предприятия в связи с созданием первичной организации Белорусского независимого профсоюза; восстановление уволенных за активную гражданскую позицию; производить квартальную индексацию заработной платы работникам предприятия минимум к уровню инфляции и росту цен за квартал — и другие.

Белорусские рабочие начали уходить в стачки в августе 2020 года — после президентских выборов.

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