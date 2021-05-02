Рабочий БМЗ: Поддерживаю требования общенациональной стачки и присоединяюсь к ней

Рабочий БМЗ: Поддерживаю требования общенациональной стачки и присоединяюсь к ней2
- 2.05.2021, 18:27
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Еще один рабочий БМЗ ушел в стачку.
Ещё один рабочий Белорусского металлургического завода 2 мая 2021 года присоединился к общенациональной стачке. Это машинист по навивке канатов Сталепроволочного цеха №2, член Белорусского независимого профсоюза Андрей Евсеенко, передает euroradio.fm.
"Поддерживаю требования общенациональной стачки и присоединяюсь к ней, — пишет он в заявлении, — А также требую выполнить дополнительные локальные требования". Среди них: прекратить моральное и этическое давление на работников предприятия в связи с созданием первичной организации Белорусского независимого профсоюза; восстановление уволенных за активную гражданскую позицию; производить квартальную индексацию заработной платы работникам предприятия минимум к уровню инфляции и росту цен за квартал — и другие.
Белорусские рабочие начали уходить в стачки в августе 2020 года — после президентских выборов.