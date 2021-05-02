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В Сирии объявили масштабную амнистию

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  • 2.05.2021, 18:36
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В Сирии объявили масштабную амнистию

Под амнистию попадут не все.

Диктатор Сирии Башар Асад в воскресенье издал указ о всеобщей амнистии за преступления, совершенные до 2 мая 2021 года.

Под амнистию подпадают осужденные за такие преступления, как дача взятки, фальсификация официальных документов, продажа наркотиков, а также несовершеннолетние правонарушители. Указ подразумевает смягчение наказания в некоторых случая. Например, приговор к смертной казни будет заменен на пожизненные каторжные работы. Тем же, кого приговорили к пожизненным каторжным работам, сократят их срок до 20 лет, передает korrespondent.net.

Амнистия не затронет осужденных за контрабанду оружия, госизмену, шпионаж и терроризм, который повлек за собой человеческие жертвы.

На амнистию могут рассчитывать и те, кто скрывается от правосудия, если сдадутся органам власти.

Напомним, в конце месяца (26 мая) в Сирии состоятся выборы президента. Свои кандидатуры подали более 50 претендентов.

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