«Белавиа» сообщила о многомиллионных убытках 6 2.05.2021, 18:47

6,620

Ущерб национальному авиаперевозчику нанесла пандемия.

Национальный авиаперевозчик «Белавиа» сообщил о большом ущербе, который принес компании коронакризисный 2020 год.

Как следует из бухгалтерской отчетности «Белавиа», выручка перевозчика за минувший год снизилась с 882,7 млн до 519,8 млн рублей, передает tut.by.

Компания показала чистый убыток в размере около 92 млн рублей (по итогам 2019 года была прибыль 68,2 млн рублей).

Справедливости ради стоит сказать, что «Белавиа» оказалась одной из крупных компаний, которой белорусские власти оказали господдержку. В итоге перевозчику удалось сохранить персонал.

Вместе с тем за минувший год выросли долгосрочные обязательства государственного перевозчика: с 503 млн рублей до 771 млн рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».