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«Белавиа» сообщила о многомиллионных убытках

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  • 2.05.2021, 18:47
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«Белавиа» сообщила о многомиллионных убытках

Ущерб национальному авиаперевозчику нанесла пандемия.

Национальный авиаперевозчик «Белавиа» сообщил о большом ущербе, который принес компании коронакризисный 2020 год.

Как следует из бухгалтерской отчетности «Белавиа», выручка перевозчика за минувший год снизилась с 882,7 млн до 519,8 млн рублей, передает tut.by.

Компания показала чистый убыток в размере около 92 млн рублей (по итогам 2019 года была прибыль 68,2 млн рублей).

Справедливости ради стоит сказать, что «Белавиа» оказалась одной из крупных компаний, которой белорусские власти оказали господдержку. В итоге перевозчику удалось сохранить персонал.

Вместе с тем за минувший год выросли долгосрочные обязательства государственного перевозчика: с 503 млн рублей до 771 млн рублей.

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