В первенстве Италии по футболу впервые за 10 лет сменился чемпион
- 2.05.2021, 20:29
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Чемпионом Италии стал клуб из Милана.
Миланский Интер досрочно стал чемпионом Италии по футболу, прервав гегемонию Ювентуса, который побеждал в Серии А девять сезонов в подряд, передает nv.ua.
Интер оформил чемпионство благодаря своей победе над Кротоне со счетом 2:0 и осечке Аталанты в игре с Сассуоло - 1:1.
За четыре тура до завершения Серии А Интер с 82 очками в активе стал недосягаемым для Аталанты и Милана, у которых по 69 баллов.
Интер стал чемпионом 19-й раз в своей истории. Последний раз миланский клуб выигрывал Серию А в сезоне 2009/10.