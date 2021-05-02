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В первенстве Италии по футболу впервые за 10 лет сменился чемпион

  • 2.05.2021, 20:29
  • 1,402
В первенстве Италии по футболу впервые за 10 лет сменился чемпион
Иллюстрационное фото

Чемпионом Италии стал клуб из Милана.

Миланский Интер досрочно стал чемпионом Италии по футболу, прервав гегемонию Ювентуса, который побеждал в Серии А девять сезонов в подряд, передает nv.ua.

Интер оформил чемпионство благодаря своей победе над Кротоне со счетом 2:0 и осечке Аталанты в игре с Сассуоло - 1:1.

За четыре тура до завершения Серии А Интер с 82 очками в активе стал недосягаемым для Аталанты и Милана, у которых по 69 баллов.

Интер стал чемпионом 19-й раз в своей истории. Последний раз миланский клуб выигрывал Серию А в сезоне 2009/10.

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