В ООН передадут данные о пытках в Беларуси 4 2.05.2021, 20:35

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Создана специальная платформа для Беларуси по привлечению виновных к ответственности.

Международная платформа для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (IAPB) передаст собранные свидетельства для дальнейшего расследования под эгидой ООН, сообщил руководитель платформы Йенс Модвиг.

IAPB была создана для сбора, проверки и хранения данных о серьезных нарушениях прав человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и после них, чтобы затем использовать их для независимого уголовного расследования и наказания виновных. Платформа объединяет правозащитные организации в основном из стран Европы. Возглавляет ее датский институт против пыток Dignity и, в частности, его медицинский директор Йенс Модвиг.

Как отметил DW Модвиг, институт Dignity решил участвовать в этом проекте, потому что в нем работают эксперты в медицинско-правовом документировании пыток. «Это хорошая возможность для экспертных организаций внести свой вклад в документирование и расследование грубых нарушений прав человека в Беларуси, наряду с межправительственными механизмами под эгидой ООН, и помочь в сборе доказательств, пока они еще существуют, — заявил эксперт. — В частности, медицинское освидетельствование применения пыток и жестокого обращения возможно лишь в течение нескольких дней или недель, поэтому документирование должно происходить как можно быстрее».

Платформа начала работу 24 марта. На данном этапе, по словам Модвига, «разрабатываются форматы и процедуры, которые затем будут применять для проверки уже существующих случаев, а также для непрерывного сбора новых данных».

Сбор и проверка сведений осуществляется «в тесном сотрудничестве с белорусскими правозащитными организациями, которые уже собрали много случаев применения пыток и продолжают этим заниматься, несмотря на репрессии». «Эти данные находятся в нашем распоряжении, и в последующие месяцы они будут пополняться. В рамках платформы мы будем далее работать над улучшением эффективности их сбора и анализа», — отметил руководитель IAPB.

По его словам, платформа будет действовать как подготовительный механизм, пока запущенный в ООН механизм сбора доказательств о нарушении прав человека в Беларуси не начнет работать. «Соответственно, мы передадим собранные свидетельства для дальнейшего расследования под эгидой ООН. То есть цели одни и те же», — прокомментировал Модвиг.

Он подчеркнул, что «данная платформа является беспрецедентной». «И хотя у всех организаций-участниц есть большой опыт в документировании нарушений прав человека, впервые такой консорциум при поддержке большого количества стран создан для того, чтобы заполнить пробел, пока не заработает международный механизм документации и расследования на основе ООН», — заявил эксперт.

По словам Модвига, поддержавшие создание платформы 19 стран предоставляют лишь финансирование, однако «никак не вовлечены напрямую в ее работу». «Я уверен, что все они будут внимательно следить за ней, но не могут оказывать на нее влияние», — сказал он.

В числе трудностей в работе платформы представитель Dignity назвал «безопасность жертв пыток, свидетелей и правозащитников в Беларуси», которые, по его словам, «находятся под угрозой из-за репрессий со стороны режима». «Платформа должна работать, при этом риск для всех вовлеченных должен быть минимальным», — считает эксперт.

Он также подчеркнул, что «платформа ни в коем случае не заменит функцию прокуроров и судей». «Мы будем собирать материал, который можно будет использовать в качестве доказательств в последующих уголовных расследованиях. Тогда обвинители смогут предоставить этот материал в суде, — сказал Модвиг. — К сожалению, мы не ожидаем, что белорусские власти в обозримом будущем будут участвовать в уголовном преследовании тех, кто виновен в нарушении прав человека. Поэтому справедливость может быть достигнута либо с помощью международных механизмов, либо путем универсальной юрисдикции. Если это станет возможным, то те, кого объединяет платформа, будут сотрудничать в рамках таких механизмов».

Модвиг выразил надежду, что «всех виновных в серьезных нарушениях прав человека вскоре предадут правосудию тем или иным путем».

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