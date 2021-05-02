Российские олигархи подали в суд Великобритании за книгу о Путине 1 2.05.2021, 20:52

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В издательстве заявили, что будут защищать «прорывную книгу».

Совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман, председатель совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен, бизнесмен Шалва Чигиринский и компания "Роснефть" подали иски к издательству HarperCollins, которое опубликовало книгу "Люди Путина". Истцы утверждают, что события, изложенные в книге, являются клеветой на них.

Автором книги, опубликованной весной 2020 года в Великобритании, является бывший московский корреспондент Financial Times Кэтрин Белтон. Книга рассказывает о приходе к власти Владимира Путина и его связях с олигархами.

Как передает "Дождь" со ссылкой на Financial Times, в исках, поступивших в лондонский суд, говорится о клеветнических сведениях, содержащихся в книге.

Представитель Михаила Фридмана сообщил в частности изданию, что бизнесмены подали иски не сговариваясь, между собой и эту тему не обсуждали. Издательство отказалось обсуждать с адвокатами истцов меры по исправлению ситуации. В "Роснефти" на запрос о комментарии не ответили. С Чигиринским издание

В издательстве HarperCollins заявили, что будут защищать "прорывную книгу", представляющую общественный интерес.

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