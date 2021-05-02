В Турции задержали боевика, который был «правой рукой» главы ИГИЛ аль-Багдади
- 2.05.2021, 21:15
Боевика ИГИЛ задержали в Стамбуле, где он жил по поддельному паспорту.
В Турции задержали боевика из Афганистана по кличке Басим, который считается "правой рукой" главы ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, убитого два года назад в Сирии. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.
Басима задержали в районе Аташехир турецкого города Стамбул. В городе он проживал по поддельному паспорту.
Операцию по задержанию Басима проводили полицейские и сотрудники национальной разведывательной организации Турции.
NTV в своем Twitter также опубликовал снимки задержанного террориста.
Bağdadi'nin sağ kolu İstanbul'da yakalandı https://t.co/mKPdAxF576 pic.twitter.com/R3Eu7fhh8W— NTV (@ntv) May 2, 2021