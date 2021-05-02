В Турции задержали боевика, который был «правой рукой» главы ИГИЛ аль-Багдади 2.05.2021, 21:15

Фото: Reuters

Боевика ИГИЛ задержали в Стамбуле, где он жил по поддельному паспорту.

В Турции задержали боевика из Афганистана по кличке Басим, который считается "правой рукой" главы ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, убитого два года назад в Сирии. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

Басима задержали в районе Аташехир турецкого города Стамбул. В городе он проживал по поддельному паспорту.

Операцию по задержанию Басима проводили полицейские и сотрудники национальной разведывательной организации Турции.

NTV в своем Twitter также опубликовал снимки задержанного террориста.

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