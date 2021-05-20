Экономист: Валютные сбережения в банках могут «подменить» белорусскими рублями 8 20.05.2021, 7:33

9,902

Самый надежный вариант — забрать свои деньги в «стеклянные банки».

За десять лет продукты в Беларуси подорожали на 400-1100%. Ржаной хлеб подорожал на 770%, булки прибавили 913% в цене. Рекордный рост по продуктам питания продемонстрировала деликатесная копченая рыба – эта категория прибавила невероятные 1124% за 10 лет.

Сайт Charter97.org спросил у доктора экономических наук Бориса Желибу с чем связана такая сильная инфляция:

– Видите ли, 10 лет — это большой срок. До прихода Павла Каллаура Беларусь почти всегда занимала первое место по инфляции в СНГ, за редким исключением в 2006 и 2007 году, когда она была около 6%. Почему так происходит? Все проблемы, которые связаны с нехваткой кредитов для предприятий, повышением зарплат или других социальных проблем решались, как в народе говорят, печатным станком. В те времена во главе стоял Петр Прокопович, который выполнял все указания Лукашенко и этим станком накачивал деньгами экономику.

Инфляция у нас выражалась двухзначным числом до последних лет, и этим станком не добьешься исправления ситуации с ростом цен.

С приходом Каллаура Нацбанк стал проводить относительно независимую и жесткую денежно-кредитную политику, несмотря на давление со стороны промышленного лобби, которое нуждается в директивных и льготных кредитах. Для роста ВВП правительству выгодно, чтобы кредиты были в достаточной степени дешевые. Как говорится, любая власть нуждается в дешевых деньгах.

Противоречие между центральным банком и правительством есть в любой стране, но оно должно решаться по согласованию интересов каждой из сторон. Сегодня инфляция у нас перешла в позицию одной цифры, но последние события, которые связаны с ухудшением внешней и внутренней ситуации, заставляют ее поднять голову. Разные факторы способствуют росту цен, например, поднимаются мировые цены на продовольствие, нефтепродукты и удобрение. Нужно понимать, что с поднятием мировых цен, ставятся выше и наши, это такая внешняя инфляция.

Дорожает импорт ввиду обвальных девальваций, которые были в марте, августе прошлого года и в апреле этого. Естественно, импорт, который приходит в нашу страну оказывает давление и поднимает цены вверх. Даже несмотря на то, что наш Нацбанк продолжает зажимать ликвидность, не выделяет банкам те кредиты, которые они запрашивают, все равно, под влиянием многих факторов инфляция растет.

– В последнее время от властей не раз звучали требования «остановить цены». Почему правительству так и не удалось обуздать инфляцию?

– Правительство заморозило цены на более чем 60 продовольственных позиций, но оно не может не повышать цены на позиции, которые не регулирует МАРТ, скажем транспортные, коммунальные услуги. В итоге мы получаем, что цены вынуждены повышать. Чтобы снижать цены, нужно понижать стоимость производства и так далее.

– Недавно стало известно, что белорусы забрали из банков 44% валютных вкладов. Почему население не доверяет белорусскому рублю?

– Население не доверяло ему всегда, потому что наш рубль претерпел несколько деноминаций, в 1994 году зачеркнули один ноль, в 2000 – 3 нуля, в 2016 – 4 нуля. Итого - 8 нолей, что является страшной инфляцией за всю историю белорусского рубля.

В последнее время команда Нацбанка сделала многое в плане девалютизации экономики, стимулировав вкладчиков переходить из валютных депозитов в рублевые. Сегодня валютные депозиты 1,5-2%, а рублевые 18% и больше. Более того, в конце 2015 был принят декрет о безотзывных вкладах, где самый большой процент. Народ поверил и повелся на высокий процент, вот они и перешли на рубли. Однако в прошлом году рубль девальвировался на 22% к доллару, получается, что наша валюта не покрыла высокие рублевые проценты. Население уводит миллиарды долларов с валютных вкладов из-за политических событий августа, когда люди перестали доверять государственным институтам.

Сегодня политика девалютизации, которую настойчиво проводил Нацбанк, сошла на нет. Банки пытаются вернуть людей в рубли, даже есть какие-то подвижки, но население уже сняло деньги со счетов. Валютные кредиты не растут, проблема не исчезла, а даже наоборот – обострилась. Население опасается, что из-за санкций США наш экспорт начнет страдать и валюты в стране станет меньше, тогда, да, действительно можно ожидать девальвации рубля. Сейчас ситуация, можно сказать, не определенная.

Если у нас будет подорван экспорт в связи с санкциями, которые вводит США и какие-то еще там готовит ЕС, то вполне можно ожидать серьезных последствий, связанных с девальвацией, недостатком валюты… А есть еще висящие над нами долги. Все это может сыграть злую шутку.

– Откуда в белорусском бюджете дыра почти на 1,7 миллиарда рублей?

– Если ответить просто, то доходы против запланированного стали меньше, а расходы – больше. Почему? Основа дохода и республиканского, и консолидированного бюджета составляет налог, примерно 80%. Насколько я знаю, мы недобираем даже по НДС, зато перевыполняем план по расходам, причем существенно.

Для того чтобы понять ситуацию полностью нужна расшифровка затрат от Министерства финансов. Мы знаем, что особый прирост расходов дала первая статья республиканского бюджета – общегосударственная деятельность. Там много чего есть, это и содержание органов государственного правления, и наши скорбные долги, и межбюджетные трансферы, то есть помощь местным бюджетам, и резервный фонд.

Полной расшифровки мы не имеем, возможно, там и льготные кредиты предприятиям, у которых плохое финансовое состояние. Одно мы знаем точно – расходы очень сильно выросли по сравнению с тем, что планировалось.

– Если экономическая и политическая ситуация в стране продолжит ухудшаться, то можно ли ожидать, что власти начнут замораживать вклады?

– Если не ошибаюсь, такое было в Украине, но происходило недолго, вместо валюты стали выдавать гривнами. Я считаю, что это будет уже последнее дело.

– Может ли быть применен «кипрский сценарий», когда с каждого депозита будет единовременно списан фиксированный процент?

– Не знаю, как это может быть. Я вижу другой крайний случай, когда вместо валюты могут действительно выдавать по курсу родными белорусскими рублями. Вот это - худший сценарий.

– Что власти еще могут сделать при недостатке бюджета?

– Искать другие источники дохода, придумывать какие-то сборы, типа за выезд со страны, повышать всевозможные налоги. Конечно, все это за счет населения.

– Многие советуют не держать ни белорусские, ни валютные вклады в банке. Как, по вашему мнению, белорусам лучше распорядиться своими деньгами?

– Собственно, они и распорядились. Люди, у которых были отзывные вклады, положили их, как в народе шутят, в стеклянные банки. Это самый надежный вариант.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».