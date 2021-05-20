Момент падения Як-130 в Барановичах попал на видеорегистратор 16 20.05.2021, 7:38

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Еще на одном видео можно оценить, как точно был направлен самолет.

Видеозапись катастрофы самолета Як-130 в Барановичах прислал в редакцию читатель Intex-press.

Трагедия произошла в Восточном микрорайоне днем 19 мая. Во время крушения военного самолета Лидской штурмовой авиабазы Як-130, случившегося в Барановичах, погибли два летчика — командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиационной базы майор Андрей Ничипорчик (1987 года рождения) и лейтенант Никита Куконенко (1998 года рождения) — летчик звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиационной базы. Оба летчика были женаты, у Андрея Ничипорчика трое детей.

Другой читатель Intex-press снял ролик полетов звена Як-130 за несколько минут до катастрофы.

Еще на одном видео можно оценить, как точно был направлен самолет — на маленький участок земли между домами. Видеоролик опубликовал портал Onliner.

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