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Ученые развеяли популярный миф о COVID-19

  • 20.05.2021, 7:45
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Ученые развеяли популярный миф о COVID-19

Исследование провела группа медиков под руководством директора компании Quest Diagnostics.

Группа медиков под руководством научного директора компании Quest Diagnostics Ли Юнхуна опровергла миф о том, что уровень витамина D в организме влияет на вероятность заражения COVID-19. Об этом говорится в статье журнала JAMA Network Open (перевод — lenta.ru).

В результате исследования специалисты выяснили, что уровень витамина D был ниже нормы у около 65 процентов бывших носителей коронавируса, при этом серьезный недостаток витамина наблюдался у примерно 29 процентов переболевших COVID-19. В то же время анализ показал, что очень низкий уровень витамина в организме был характерен для людей, которые страдали от диабета, ожирения, гипертонии, а также для курильщиков и ведущих малоподвижный образ жизни.

Как считают исследователи, результаты наблюдений ставят под сомнение теории, которые связывают неодинаковую скорость распространения вируса в разных странах мира и отдельных государств с локальными различиями в типичной концентрации витамина D в организме местных жителей.

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