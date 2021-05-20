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Глава Госдепартамента рассказал, когда пройдет встреча Байдена с Путиным

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  • 20.05.2021, 7:53
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Глава Госдепартамента рассказал, когда пройдет встреча Байдена с Путиным

Энтони Блинкен назвал сроки накануне своих переговоров с Сергеем Лавровым.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена может состояться в ближайшие недели.

Об этом глава Госдепа заявил в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV, которое он дал перед встречей в Рейкьявике с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели… Но от имени США я могу вам сказать, что мы были бы счастливы иметь прочные и предсказуемые отношения с Россией», — заявил Блинкен.

Он считает, что конфликтные отношения «не отвечает ничьим интересам», но подчеркнул, что Вашингтон «всегда будет отстаивать свои интересы и ценности, если им кто-то бросит вызов».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что хотел бы провести предложенный им саммит с президентом России Владимиром Путиным во время июньской поездки в Европу.

Их телефонные переговоры состоялись 13 апреля. Американский президент выразил обеспокоенность наращиванием российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границе Украины и призвал Россию снизить напряженность.

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