«В коридорах власти циркулирует информация, что Лукашенко осталось недолго» 5 20.05.2021, 8:11

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иллюстрационное Фото: БелТА

В окружении синепалого все потихоньку готовят запасные аэродромы.

У синепалого в графике на этой неделе, можно сказать, пауза. Минимум активности. Как будто бы отдых или затишье перед бурей на следующей неделе, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Оно и понятно, надо бы все же с Кремлем как-то договариваться. А то они снюхались с Азербайджаном и кинули на поставках нефтянки в Украину. И сигареты белорусские контрабандные стали «внезапно» чаще находиться.

А тут нужно бонды размещать пробовать. Не все так и с этим мероприятием просто. Не будем ставить под сомнение версию, что это попытка свои же деньги отмыть через российские банки, добавим предположение. Кремль пойдет на это, только имея в перспективе получить контроль через, например, механизм облигаций над тем же «Нафтаном» за долги (1,3 миллиарда здесь как раз вписываются). В общем или прачечная или ломбард. Хрен редьки не слаще. А что вы хотите от наркомана-банкрота?

Чтобы заготовить хорошую почву для переговоров по старой синепалой традиции нужно сначала подготовить почву. Белстат дает «правильные» цифры по внешней торговле, которые будут активно использоваться как в пропаганде, так и в торге с Кремлем. Посмотрите, какой у нас прекрасный I квартал, с «вражеской» Европой все в плюс, а «братская» Россия загоняет в минуса. В общем, стандартные дешевые качели или «плевок в колодец». Сработает ли?

От себя добавим, что важна база для сравнения. С прошлым провальным годом - сейчас в плюс, с позапрошлым - хвастаться нечем. Да, и сравнивать корректнее за полугодие хотя бы. Но режиму же главное показать, что в этом вот моменте на графике, который стремится в минус в целом, было небольшое движение вверх. Как в том анекдоте.

- Пациент перед смертью потел?

- Потел.

- Это хорошо.

Тем более, что прогнозируемый неизбежный минус по времени совпадет с введением дополнительных санкций, «которых нет», а значит, все собственные провалы спишем на наших врагов, внутренних и внешних. Вплоть до заезженного лозунга - «в землянки пойдем, но не сдадимся врагу». Так и шли бы уже из дворцов и резиденций в землянки. Подали бы, так сказать, пример. Там бы и сидели до поездки в Гаагу или Карлсруэ (географические перспективы расширяются, хоть какой-то плюс).

Ну, и закруглим тему декрета. Он оказался настолько «понятным и прозрачным», а также согласованным, что пришлось собирать целое совещание с Совбезом, чтобы объяснить его суть и немного успокоить хунту, которую тоже поделили на равных и тех, кто равнее.

Получилось так себе. Понятнее и спокойнее не стало. Тем более, что, по имеющейся информации, все потихоньку готовят запасные аэродромы, каждый в меру фантазии и возможностей.

Забавно, что синепалый сам признался, что этот документ касается только него. Все остальные не смогут, по его мнению, настолько замараться, что этот «надгробный юридический памятник» можно будет сразу отменить.

Побочным эффектом этого стало начало циркулирования информации в коридорах о том, что синепалому осталось недолго (в ход может пойти все, что угодно от России, здоровья до инсценировки покушения). Все это не добавляет стабильности внутри и без того перенапряженной системы.

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