«Где лежат обломки самолета, обычно играли дети» 7 20.05.2021, 8:19

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Что говорят жители ближайших домов о крушении Як-130 в Барановичах.

Очевидцы крушения самолета в Барановичах 19 мая, в результате которого погибли два пилота, рассказали Intex-press о трагедии и о том, что ей предшествовало.

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

В 12.35 на улице Розы Люксембург как никогда многолюдно. Во дворе дома, где дымятся остатки потерпевшего крушение Як-130, много зевак и сотрудников спецслужб. Место падения самолета оцепили военные: к ближайшим домам пропускают только тех, кто там живет, запрещая снимать на мобильные телефоны участок, где случилось происшествие.

Фото: Ирина КОМИК

Сам дом выглядит так, словно пережил артобстрел: окна разбиты, на фасаде – вмятины от деталей самолета, на козырьке висит раскрывшийся парашют, на котором катапультировался один из летчиков.

Фото: Татьяна МАЖЕЛ

Фото: читатель Intex-press

– У нас обычно дети играли в месте, где сейчас лежат обломки самолета. А мы с внучкой как раз думали выйти во двор, хорошо, что в квартире остались, – перешептываются между собой две местные жительницы.

Фото: Ирина КОМИК

Один из мужчин стал рассказывать о том, что почувствовал, когда самолет упал рядом с его частным домом.

– Я был дома с сыном и не сразу понял, что произошло. Все тряслось, а ударная волна была такой сильной, что стеклопакеты отошли от коробки. Я схватил сына и был готов выпрыгнуть в окно, потому что подумал, что дом рушится, – говорил он.

Фото: Ирина КОМИК

Но самое страшное, отмечает мужчина, его ждало, когда он вышел на улицу: кроме обломков самолета он увидел в своем дворе человеческие останки.

– Это было жутко и страшно, – заканчивает он свой рассказ с ужасающими подробностями об увиденном и закрывает лицо руками.

Фото: Ирина КОМИК

«Боролись, чтобы запретили полеты»

Недалеко от места крушения самолета стоят две машины скорой помощи. Женщина, чей муж пострадал во время падения самолета, говорит, что мужчина как раз собирался гулять с собакой, но ударной волной его сбило с ног и он сломал руку, а также получил множественные порезы от осколков стекла.

– Врачи его уже увезли. С ним все в порядке, – рассказывает женщина.

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Фото: Ирина КОМИК

К месту трагедии стягивается все больше техники, военные начинают оттеснять зевак. В ответ на это одна из местных жительниц начинает с ними спорить.

– Сколько лет мы боролись с тем, чтобы запретили полеты над частным сектором! Почему вообще низкие полеты отрабатывали над жилыми домами? Или вы ждали, чтобы кто-то умер? Так умерли! – едва ли не кричит женщина. – Тут семьи живут! А если бы пилоты не смогли увести самолет от домов? Жертв было бы гораздо больше!

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Люди постепенно начинают расходиться, на место происшествия прибывают поисковые отряды. На обратном пути мы замечаем, что обломки самолета залетели даже на соседние улицы и крыши ближайших домов.

Фото: читатель Intex-press

Фото: Ирина КОМИК

Фото: Ирина КОМИК

Фото: Ирина КОМИК

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Фото: Ирина КОМИК

Фото: читатель Intex-press

Фото: Ирина КОМИК

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