закрыть
20 мая 2021, четверг, 10:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Схватка за Арктику: США и Европа объединяются против РФ

4
  • Владисалв Гирман, «Деловая столица»
  • 20.05.2021, 8:26
  • 3,260
Схватка за Арктику: США и Европа объединяются против РФ

На регион приходится 13% мировых запасов нефти и 30% газа.

20 мая в Рейкьявике состоится саммит Арктического совета на уровне министров иностранных дел из Дании, Исландии, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции. То есть из стран с видами на этот богатый ресурсами регион, имеющий стратегическое значение.

По оценке Геологической службы США, на Арктику приходится 13% мировых запасов нефти и 30% газа. А ввиду того, что поляризация мира никуда не делась, а напротив ужесточается, то участники саммита очень активно сейчас продвигают повестку дня своих стран.

К примеру, глава МИД РФ Сергей Лавров 17 мая заявил, что Арктика — ни много ни мало является российской территорией: «Всем прекрасно было давно известно, что это наша территория, это наша земля». И отдавать эту территорию, со слов Лаврова, Москва никому не намерена. Ну, возможно лишь Китаю, с которым она усиливает сотрудничество фактически в статусе сателлита. Однако точно не НАТО, которую в регион в противовес России пытается «завлечь» Норвегия.

Глава российской дипломатии фактически перед саммитом цементирует притязания России на этот регион, которые, к примеру, распространяются на хребет Ломоносова — своего рода «нить», пролегающую через Северный Ледовитый океан и как бы связывающую Россию с Северной Америкой и Гренландией.

«Осваивать» хребет Ломоносова на международном уровне Москва начала еще с 2001 г., подав соответствующую заявку в Комиссию ООН по границам континентального шельфа, а в 2007 г. она отправила туда экспедицию для проведения комплекса исследований с целью подтвердить свои утверждения о том, что хребет является продолжением континентального шельфа России. Что ученые и сделали.

Отправка экспедиции стала ответом на действия Дании, занявшейся аналогичными исследованиями в 2004 г. Позиция Копенгагена следующая: хребет Ломоносова — продолжение Гренландии, датской административной автономной единицы. А значит именно датчане имеют все права на хребет.

К игре в 2010 г. подключилась и Канада. Тогда уже экс—министр иностранных дел Джон Бэрд заявлял, что хребет Ломоносова — продолжение территории Канады.

Понятное дело, что интерес к Арктике со стороны Запада лишь подстегивал Москву проводить еще более масштабную экспансию. Процесс ускорился после вторжения россиян в Украину и последовавшей вслед за этим геополитической изоляции.

Россия принялась штамповать свои военные базы в регионе одна за другой. В декабре 2017 г., когда была введена в эксплуатацию военная база «Арктический трилистник» (остров Земля Александры), глава минобороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что с 2012 г. Россия построила порядка 425 различных объектов, разместив там тысячи военных и технику. Естественно, подробности об этих объектах поступают дозировано или власти вовсе ограничиваются общими фразами.

Впрочем, полностью скрыть от США и Европы свою деятельность в Арктике России тоже не удается. Например, прошлым летом издание The Drive, ссылаясь на спутниковые снимки компании Planet, сообщило, что взлетно-посадочная полоса на «Арктическом трилистнике» увеличилась с 2,5 км до 3,5 км. Так что теперь с нее без ограничений могут работать все образцы летной техники, имеющиеся в распоряжении ВКС. Впрочем, речь, в первую очередь, идет не только об истребителях-перехватчиках дальнего радиуса действия МиГ-31БМ и их ударной модификации МиГ-31К, оснащенной гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», но также о стратегических бомбардировщиках Ту-95 (включая морскую разведовательно-противолодочную версию Ту-142) и Ту-160.

От Земли Александры, стоит отметить, с учетом возможностей Ту-95 и Ту-160, рукой подать до берегов Гренландии и Канады — 1—1,5 тыс. км, до побережья США (Аляска) — около 3 тыс. км. Так что угроза вполне реальна.

В апреле нынешнего года канал CNN, изучив спутниковые снимки компании Maxar Technologies, пришел к выводу, что Россия также готовит свои арктические базы для размещения там хваленного подводного ядерного беспилотника «Посейдон». Реальных доказательств его существования и эффективности нет, но Россия прежде всего опирается на миф, а не на реальную угрозу.

Помимо освоения региона военными Россия также использует для расширения своего присутствия и логистику — Северный морской путь, который пролегает от Карского моря до Берингового пролива, и является «полярной» альтернативой популярным маршрутам через Индийский океан и Суэцкий канал.

В марте 2019 г. Москва заявила, что отныне ранее открытый для международного судоходства маршрут уже не столь открыт. Теперь РФ требует, чтобы все суда и корабли за 45 суток уведомляли о проходе по Севморпути. Нечто подобное в этом году решила провернуть Турция, принявшись муссировать тему выхода из конвенции Монтре.

Единым фронтом

Арктические амбиции России вызывают беспокойство у Организации Североатлантического договора и ее союзников. Ожидаемо, что угроза со стороны РФ подтолкнула другие страны региона к тесной кооперации и выработке общей стратегии противодействия российской политике.

С этой целью накануне саммита в Рейкьявике госсекретарь США Энтони Блинкен специально отправился в Данию и Гренландию, откуда вылетит в Исландию на саммит, на полях которого намерен провести личную встречу с Лавровым.

Одной из тем переговоров, как сообщил журналистам 17 мая в Дании представитель Госдепартамента, будет строительство газопровода «Северный поток-2», завершения которого пытаются не допустить США, Украина, Польша и страны Балтии.

Что характерно, визит Блинкена в Копенгаген уже можно считать успешным, поскольку, как заявил опять-таки 17 мая сам госсекретарь, угрозой Европе «Северный поток-2», как и стягивание российских войск к украинской границе, считают и США, и Дания.

Страны дали консолидированную оценку, несмотря на то, что Дания, несколько лет вставлявшая палки в колеса газпромовскому проекту, а затем все же позволившая прокладку трубы в своих водах, снова начинает трепать нервы России такого рода заявлениями.

Очевидно, что критика в адрес «Северного потока-2» обусловлена именно проведением Арктического саммита, в ходе которого Дания и другие участники намерены заставить Москву сбавить обороты и пойти на уступки.

Уже понятно, что тема СП-2 станет одной из ключевых на саммите, пусть трубопровод и пролегает по дну Балтийского моря, а министры приедут в столицу Исландии обсудить вопросы, касающиеся Арктики.

Притом саммит в еще большей степени интенсифицирует ряд геополитических процессов. Во-первых, это укрепление сотрудничества североевропейских стран (Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции) в рамках NORDEFCO (Североевропейского оборонного сотрудничества).

Во-вторых, усилится присутствие в регионе кораблей стран-членов НАТО, которые в последнее время все чаще ходят у берегов России. При этом возможность вступления в Альянс выглядит все более привлекательной для шведов и финнов на фоне возрастающей агрессивности соседки. Концепция нейтралитета у них остается превалирующей, но вследствие общественных дискуссий сама возможность присоединения к НАТО в случае необходимости уже признается приемлемой. Правительства обеих стран допускают интеграцию в Альянс, если Россия продолжит нынешний внешнеполитический курс.

Север Европы в корне изменяет свои подходы и видение будущего Арктики. Это прекрасно иллюстрирует новая Арктическая стратегия Швеции. По сравнению с документом 2011 г. в ней обозначена смена приоритетов. Если десять лет назад во главу угла ставили защиту окружающей среды региона в рамках борьбы с изменением климата, то сейчас наряду с этим направлением во главу угла ставится обеспечение мира и стабильности в Арктике. Мира и стабильности, которым угрожает Россия.

К тому же, Стокгольм изменил свое отношение к сотрудничеству с Евросоюзом в региональных вопросах. Теперь шведы своими потенциальными партнерами по этому направлению видят ЕС, в особенности Германию, а также Великобританию, Канаду и США. Ну, и НАТО в целом.

Все эти факторы в совокупности определяют повестку дня предстоящего саммита и будущий политический климат. Включая, в частности, и вероятность проведения в июне двусторонней встречи президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным, и формат этого саммита.

Кстати, возможным местом его проведения российский «Коммерсант» называет Швейцарию. Почему — очевидно. Финляндия, ввиду своего движения к НАТО, уже не представляется такой комфортной переговорной площадкой как раньше. Как, впрочем, и любая из нордических стран. А на фоне заявлений российского МИДа о намерении расширить список «недружественных государств» становится очевидно, что и в Центрально-Восточной Европе подходящих площадок для такой встречи почти не осталось. До недавнего времени ввиду давних и разнообразных связей с РФ таковой оставалась Австрия, но череда шпионских скандалов последнего времени делает ее не самой удобной локацией.

Таким образом, упоминание едва ли не единственной безоговорочно (пока) нейтральной страны — это, по сути, развитие изоляционистской речи Путина 9 мая, вновь призывавшего всех россиян сплотиться перед общей угрозой в ламповом свете советского победобесия.

Вероятное проведение встречи в Швейцарии — это отсылка к временам Первой, Второй мировой и холодной войн, во время которых она выступала контактной и переговорной площадкой — с весьма немалой, впрочем, выгодой для себя.

Если встреча Путина с Байденом состоится здесь, это вполне может стать официальным символом отката в XX век и очередной вехой новой холодной войны. Особенно если саммит в Рейкьявике задаст соответствующий тон.

Владисалв Гирман, «Деловая столица»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич
Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип