США вводят санкции против восьми судов и компаний из-за «Северного потока - 2» 20.05.2021, 8:49

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фото: gazeta.ru

Госдепартамент отчитался перед Конгрессом.

Соединенные Штаты намерены ввести санкции против четырех судов и четырех юридических лиц из России из-за проекта «Северный поток - 2».

Об этом говорится в докладе, который Госдепартамент США регулярно предоставляет Конгрессу в связи со строительством трубопровода.

Документ на своей странице в «Твиттере» опубликовала в среду журналист телеканала СВS Ина Руффини.

В перечень судов, деятельность которых подпадает под американские санкции, внешнеполитическое ведомство включило «Академика Черского», «Владислава Стрижова», «Балтийского исследователя» и «Юрия Топчева». В аналогичный список юридических лиц попали «Коксохимтранс», «Мортранссервис», Морская спасательная служба, Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

В докладе отмечается, что введение санкций против данных лиц «требует проведения консультаций с правительствами Норвегии, Швейцарии, Великобритании и стран - членов ЕС». Вашингтон учитывает «любые опасения, высказанные правительствами указанных» стран. «Консультации с союзниками и партнерами носят постоянный и интенсивный характер», - говорится в документе. Кроме того, американские дипломаты «провели широкую разъяснительную работу с германскими должностными лицами высокого ранга и членами германского парламента».

«Правительство Германии остается полностью приверженным проекту «Северный поток - 2», настаивая на том, что он является необходимым и коммерческим предприятием, и отвергая американские санкции как вмешательство в свои внутренние дела. ЕС и многие его страны-члены продолжают выступать против американских санкций, связанных с «Северным потоком - 2», рассматривая их как нарушение суверенитета Германии и ЕС. Украина и страны Центральной и Восточной Европы продолжают настоятельно призывать США выступать против проекта «Северный поток - 2», хотя не все поддерживают санкции в отношении европейских юридических и физических лиц», - отметили в Госдепартаменте.

При этом, как говорится в докладе, «в ходе встреч и консультаций некоторые страны, как и в прошлом, выражали обеспокоенность по поводу того, что воспринимается как «экстерриториальность» [американских] санкций и публично критиковали такие действия».

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