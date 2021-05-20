закрыть
20 мая 2021, четверг, 10:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЦАХАЛ уничтожил тайное убежище хамасовских хакеров

  • 20.05.2021, 9:11
  • 1,726
ЦАХАЛ уничтожил тайное убежище хамасовских хакеров
иллюстрационное фото: svopi.ru

Оттуда совершались кибератаки на израильские объекты.

В ночь на 19 мая в рамках совместной операции между ШАБАКом и ЦАХАЛом ВВС Израиля уничтожили потайную квартиру в городе Газе, которую террористы использовали в качестве оперативного центра для кибератак на израильские объекты, передает detaly.co.il.

В квартире были уничтожены трое террористов.

В пресс-релизе ЦАХАЛа отмечается, что данная атака - одно из многих оперативных действий по ликвидации системы киберподразделения ХАМАСа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич
Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип