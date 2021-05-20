ЦАХАЛ уничтожил тайное убежище хамасовских хакеров
- 20.05.2021, 9:11
- 1,726
Оттуда совершались кибератаки на израильские объекты.
В ночь на 19 мая в рамках совместной операции между ШАБАКом и ЦАХАЛом ВВС Израиля уничтожили потайную квартиру в городе Газе, которую террористы использовали в качестве оперативного центра для кибератак на израильские объекты, передает detaly.co.il.
В квартире были уничтожены трое террористов.
В пресс-релизе ЦАХАЛа отмечается, что данная атака - одно из многих оперативных действий по ликвидации системы киберподразделения ХАМАСа.