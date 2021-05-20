Что происходит с ценами в Беларуси и чем это закончится? 1 20.05.2021, 9:17

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Власти своими действиями могут усугубить нынешнюю ситуацию.

Каждый, кто регулярно бывает в магазине, знает: цены растут. Обновленные ценники выглядят особенно пугающими на упаковках с лекарствами, пакетах с овощами и бутылках с растительным маслом. А в строймаркетах лидерами по росту цен стали изделия из дерева, пишет zautra.by.

Почему цены выросли именно на эти товары?

— Все достаточно просто, – рассказал старший научный сотрудник «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. – В случае с лекарствами рост произошел из-за отмены льгот по НДС, и сейчас мы наблюдаем сравнение цен на лекарства, когда уже отменили льготы по НДС с ценами прошлого года, когда эти льготы еще действовали. Так что в статистике по инфляции лекарства будут лидировать вплоть до января следующего года, когда этот эффект пропадет.

Достаточно серьезно выросли цены на сельскохозяйственную продукцию, но в данном случае речь идет о мировых ценах. В прошлом году во многих регионах планеты была засуха, упали урожаи зерновых, масленичных культур, кофе, какао, чая – это глобальная проблема. Это отчетливее всего видно на росте цен на растительное масло и соусы, в состав которых оно входит.

Из-за роста цены на зерновые стало дороже кормить скот, птицу, соответственно, подорожала мясо-молочная продукция.

В мире очень сильно растет цена на сырьевые товары – за последний год дорожали, например, металлы всех категорий. Дорожает и древесина во всем мире — это не какой-то местный феномен.

Понятно, когда товар или сырье импортируются в страну, и мировой скачок цен отражается и на внутренних ценах. Почему же древесина для нас стала дороже и цены на мясо идут вверх?

— В норме цены должны подчиняться рыночным законам: цены внутреннего рынка тоже растут вслед за мировыми. Производителю должно быть выгодно продавать свой товар как внутри страны, так и за границей. Это происходит само собой, – объясняет Вадим Иосуб. – Единственный вариант административно повлиять на это – запретить или ограничить экспорт, но ничего хорошего из такой практики не выйдет.

То же самое с мясом: выросли цены в мире, вырастут и у нас. К тому же корма на внутреннем рынке тоже подорожали. Тут надо или запрещать экспорт мяса, или принимать, что товары будут дорожать и у нас.

А состояние белорусской экономики наложило свой отпечаток?

Внутри страны наибольшее влияние в данном случае оказала заметная девальвация белорусского рубля в прошлом году, считает Вадим Иосуб. То есть если бы даже на внешних рынках цены особо не менялись и оставались такими же в валютном эквиваленте, то на внутреннем рынке автоматически росли бы цены на импорт, и, как следствие, росли бы цены и на отечественную продукцию

— Чтобы не было «вилки» между внешними и внутренними ценами из-за девальвации белорусского рубля, – поясняет Вадим Иосуб.

По сравнению с мартом, в апреле услуги подорожали на 0,4%. С ними-то что происходит?

— На самом деле в сфере услуг большая часть – цены, которые устанавливаются государством: ЖКХ, общественный транспорт. Это отдельная история, государство поднимает цены так, как оно хочет, и рыночные условия тут ни при чем, — полагает Вадим Иосуб.

А что нам ждать в перспективе?

Многое будет зависеть от урожая нынешнего года в мировом масштабе, считает Вадим Иосуб. Пока есть надежда, что урожай в этом году будет лучше, и во втором полугодии, начиная с осени, цены на сельхозпродукцию пойдут вниз.

— Что касается цен на все биржевые товары, от металлов до древесины, тут сейчас максимальная неопределенность, — отмечает эксперт. — Очень многое зависит от политики мировых центробанков. Прежде всего – ФРС США и Европейского Центробанка.

На данные момент процентные ставки низкие, а мировые центробанки печатают деньги, и эти деньги попадают на биржевые рынки и провоцируют рост цен.

Второй момент – растущий спрос за счет того, что мир постепенно побеждает пандемию коронавируса. Поэтому дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, когда мировые центробанки начнут поднимать процентные ставки. Тогда рост биржевых товаров остановится и даже сменится падением. Но когда это произойдет – сказать сейчас невозможно.

Белорусские власти могут своими действиями усугубить нынешнюю ситуацию?

— Если правительство решить спасать госпредприятия за счет напечатанных денег, то будет у нас скачок цен вне всякой зависимости от мировых процессов, – солидарен с коллегой Вадим Иосуб.

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