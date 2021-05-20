Врачи назвали самые полезные для здоровья крупы 20.05.2021, 9:22

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В них содержится огромное количество витаминов и микроэлементов.

Врачи назвали самые полезные для здоровья организма низкоуглеводные крупы.

Об этом пишет u-news.com.ua.

Овес

Овес очень питателен и является отличным источником многих важных питательных веществ, включая клетчатку.

Порция вареного овса в 1 чашке (33 грамма) содержит 21 грамм чистых углеводов. Овес также богат бета-глюканом – типом клетчатки, которая может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП (плохого).

Киноа

Киноа богата полезными антиоксидантами и полифенолами, которые могут помочь уменьшить воспаление и защитить от хронических заболеваний.

Киноа содержит 34 грамма чистых углеводов на приготовленную чашку (185 граммов). Он также богат антиоксидантами и содержит все девять незаменимых аминокислот, которые необходимы вашему организму.

Булгур

Булгур – это зерно злаков, которое обычно делают из треснувших зерен пшеницы. Булгур не только универсален и прост в приготовлении, но и очень питателен. В частности, это отличный источник марганца, железа, магния и витаминов группы B.

Одна чашка (182 грамма) приготовленного булгура содержит 25,5 грамма чистых углеводов. Булгур также универсален, прост в приготовлении и богат марганцем, железом, магнием и витамином B.

Пшено

Пшено содержит 39 граммов чистых углеводов на приготовленную чашку (174 грамма). Он также богат фосфором, кальцием, магнием и фолиевой кислотой.

Кускус

Кускус – это зерновой продукт, содержащий 34,5 грамма чистых углеводов на приготовленную чашку (157 граммов). Помимо большого количества селена, кускус богат пантотеновой кислотой, марганцем, медью и тиамином.

Дикий рис

Дикий рис содержит меньше углеводов чем другие виды риса, с 32 граммами чистых углеводов на приготовленную чашку (164 грамма). Он также богат антиоксидантами, а также цинком, витамином B6 и фолиевой кислотой.

Спельта

Одна чашка (194 грамма) вареной спельты содержит 44 грамма чистых углеводов и 7,5 грамма клетчатки. Каждая порция также богата ниацином, магнием, цинком и марганцем.

Попкорн

Каждая чашка (14 граммов) взбитого попкорна содержит 6,5 грамма чистых углеводов. Попкорн также низкокалорийен и богат витамином B, железом, магнием и фосфором.

Ячмень

Ячмень содержит 41,5 грамма чистых углеводов в каждой чашке (170 граммов). Ячмень не только богат клетчаткой, но и является отличным источником селена, магния, марганца, цинка и меди.

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