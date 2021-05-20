Антипутинская коалиция 1 20.05.2021, 9:29

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Игорь Яковенко

фото: day.kiev.ua

Такой вариант развития событий ускорит падение кремлевского режима.

Депутаты Госдумы 18 мая в первом чтении приняли законопроект, запрещающий лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций, избираться в нижнюю палату парламента. «Причастность» означает не только членство, но и любую форму поддержки, в том числе финансирование, размещение на своей странице в социальной сети материала «экстремистской» организации, и даже «лайк», поставленный под таким материалом. Количество граждан России, которые подпадают под лишение пассивного избирательного права по этому закону, исчисляется миллионами.

Единственный человек, который в ходе вчерашнего заседания выступил с развернутой и аргументированной критикой этого закона был депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Это ж надо было так опустить страну, чтобы единственное слово правды в парламенте звучало от самой мерзкой и подлой партии в истории России! Так вот, депутат от ЛДПР Сергей Иванов отметил, что «жулики и воры могут стать депутатами Госдумы, а человек, который написал, что жулики и воры украли [деньги], уже не имеют права избираться». «Вы какое государство строите? Бандит, какой угодно, может баллотироваться, а тот, кто об этом сказал, — нет. Когда у вас все суды под контролем, у вас и клуб любителей кошек признают экстремистами» — заявил Иванов.

Отпор депутату Иванову дал депутат – единоросс Альшевских, который, воспользовавшись случаем объявил, что нельзя допускать к выборам в Госдуму не только тех, кто причастен к деятельности экстремистских организаций, но и одну из действующих российских политических партий. «Есть одна политическая партия, не буду называть ее. Но она в своей декларации открыто говорит, что Крым не является территорией России. И эта партия имеет право участвовать в выборах депутатов Госдумы. Как вы считаете, это угроза? Мы считаем, что угроза. И мы считаем, что подобных партий и кандидатов здесь быть не должно», — заявил Альшевских.

Это выступление единоросса Альшевских фактически было публичным доносом на партию «Яблоко», в чьей декларации указано, что «Россия должна признать суверенитет Украины в границах 2013 года, прекратить поддержку криминала и сепаратистов, разжигание ненависти и пропаганду войны».

За 21 год путинизма мы привыкли к штампам типа «страна скользит по наклонной плоскости», создающим ложно впечатление о медленном и плавном движении, а по сути о некоторой статичности и неизменности, ощущении того, что очередной продукт бешеного принтера ничего не меняет. Это не так. Данный закон существенно меняет «угол наклона» данной плоскости, делает его намного более острым, создает предпосылки превращения «плавного скольжения» - в стремительное падение.

Поскольку речь идет о периоде за три года до того, как организация была признана экстремистской, закон будет иметь обратную силу, что, помимо правовой экзотики придает этому творению думских мудрецов несколько непредсказуемый характер. В том смысле, что лишенцами внезапно могут быть объявлены совсем не только те, против кого изначально создавался данный законопроект, но и верные путинисты.

Например, в лишенцы может быть зачислен сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин. Поскольку писатель-террорист Прилепин в свое время сотрудничал с «Национал-большевистской партией», которая по решению Московского городского суда от 7 августа 2007 года была запрещена в России.

Принятый вчера в первом чтении закон лишает пассивного избирательного права, то есть, право быть избранным миллионы россиян. А активного права избирать будут фактически лишены уже десятки миллионов. Это следует из данных московского опроса Левады-центра, в соответствии с которыми за «Единую Россию» готовы голосовать 15%, за ЛДПР – 10%, за КПРФ и «Справедливую Россию – по 6%, за «Яблоко» - 5%. Яблочников в Госдуму практически наверняка не пропустят, а за четверку пропутинских партий готовы проголосовать 37% опрошенных, остальные почти две трети – лишенцы, то есть, люди, которые в принципе лишены своего представительства в российском парламенте в связи со своими убеждениями.

Степень антидемократичности путинского режима выросла до таких масштабов, что ее вынуждены были заметить даже европейские парламентарии, многих из которых обычно поражает внезапная слепота в отношении российских безобразий. Комитет по международным отношениям Европейского парламента опубликовал проект доклада с рекомендациями руководству Евросоюза по противодействию России.

В ряду прочих мер есть одна, напрямую касающаяся сентябрьских парламентских выборов. Цитирую:

«ЕС должен быть готов отказаться признавать парламент РФ и потребовать исключения России из международных организаций с парламентскими ассамблеями в случае, если российские парламентские выборы в 2021 году будут признаны фальсифицированными». Конец цитаты.

Если это произойдет, то последствия не ограничатся такими пустяками, как невозможность антисемиту Петру Толстому и похотливому «зайчутке» Слуцкому ездить в ПАСЕ и нести там свою ахинею. Речь идет о возможном публичном изменении статуса Российской Федерации в мире, о признании невозможности диалога с путинским режимом, что дает шанс для создания Антипутинской коалиции по аналогии с Антигитлеровской коалицией.

Такой вариант развития событий ускорит падение путинского режима. Но для того, чтобы события стали развиваться по этому сценарию, необходимо предъявить «городу и миру» реальные результаты сентябрьских выборов, доказательно продемонстрировать масштабы фальсификации. То есть, контроль и наблюдение за выборами из задачи сугубо прикладной вырастают до масштабов международной политики и превращаются в один из значимых инструментов демонтажа путинского режима.

Игорь Яковенко, blogspot.com

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