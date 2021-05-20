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Белорусский стройсектор терпит убытки по всем фронтам

  • 20.05.2021, 9:34
  • 2,032
Белорусский стройсектор терпит убытки по всем фронтам
иллюстрационное фото

Отрасль стала чистым должником в экономике.

Чиновники подвели итоги деятельности флагманов строительства в 2021 году. Эти результаты вряд ли можно назвать успешными, пишут banki24.by.

За 4 месяца 2021-го инвестиции в основной капитал по стране сократились на 11,2%. За апрель инвестиции упали на 7,5%. Непрерывное падение показателей к предыдущему году идет с августа 2020-го — то есть уже 9 месяцев подряд.

Также характерно, что в апреле-2021 инвестиции сократились к низкой базе 2020-го: годом ранее этот показатель снизился на 3,5%. Иными словами, ухудшение по инвестициям наблюдается второй год подряд.

Есть две основных категории инвестиций в основной капитал — это строительно-монтажные работы и затраты на машины и оборудование. За треть года инвестиции в виде строительно-монтажных работ снизились на 11,5%, затраты на машины и оборудование — на 12,1%.

Выручка флагманов стройсектора за 1 квартал упала в номинале на 6%. При этом рост цен в строительстве за тот же период составил 9,9%. Следовательно, в реальном выражении выручка стройсектора сократилась на 14,5%.

Прибыль крупных и средних строительных предприятий в номинале снизилась на 3,6%, в сопоставимых ценах — на 12,3%. По итогам января—марта около 35,4% флагманов строительства понесли убытки от реализации продукции, а еще 33,9% имели рентабельность от 0% до 5%.

Чистая прибыль отрасли сократилась на 11,8%, доля убыточных флагманов по конечному финансовому результату поднялась с 20% до 33,4%. На погашение кредитов и займов крупные и средние предприятия строительства направили 503,3 млн BYN, или 20,8% от выручки.

Суммарные долги строительства на 1 апреля 2021-го составили 7,108 млрд BYN. Просроченная часть обязательств достигла 883,1 млн BYN. Совокупные обязательства отрасли подразделяются на кредиторку и кредиты и займы.

Сумма кредиторки на отчетную дату составила 5,389 млрд BYN, кредитов и займов — 1,719 млрд BYN. Основную часть кредиторки стройсектора составили обязательства за поставленную продукцию и оказанные услуги — 3,742 млрд BYN. Просрочка по таким долгам достигла 537,9 млн BYN. Кроме того, стройсектор накопил значительную дебиторку — 2,917 млрд BYN.

Это значит, что на такую сумму к 1 апреля сложилась задолженность партнеров организаций строительства. Однако даже если должники стройсектора разом погасят обязательства, строители не смогут закрыть все свои. Отрасль является чистым должником в экономике.

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