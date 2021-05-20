СМИ: Секретный доклад о взрывах во Врбетице лежал у президента Земана без внимания 10 дней 1 20.05.2021, 9:45

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Документ поступил к политику 7 апреля.

Секретный доклад о том, что к взрывам во Врбетице в 2014 году причастны российские спецслужбы, пролежал на столе президента Чехии Милоша Земана без внимания десять дней, сообщает Deník N.

Издание отмечает, что документ поступил к Земану 7 апреля. Однако 26 апреля президент выступил с телеобращением к нации, в ходе которого заявил, что ознакомился с отчетом контрразведки лишь 17 апреля, когда премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек проинформировали о запланированной высылке 18 российских дипломатов.

Пять собеседников журнала рассказали, что Земан сказал правду. По их словам, никто чешскому президенту о докладе не говорил.

О причастности сотрудников ГРУ к взрывам складов заявил 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

В связи с этим в розыск были объявлены двое офицеров спецслужб РФ, а также Александр Мишкин (Александр Петров) и Анатолий Чепига (Руслан Боширов), которых также считают причастными к химической атаке в Солсбери.

Кроме того, власти Чехии решили выслать целый ряд российских дипломатов.

Согласно данным Bellingcat и The Insider, диверсией во Врбетице руководил генерал ГРУ Андрей Аверьянов.

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