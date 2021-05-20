закрыть
20 мая 2021, четверг, 10:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые назвали новые сроки сохранения иммунитета к COVID-19

  • 20.05.2021, 9:52
  • 3,670
Ученые назвали новые сроки сохранения иммунитета к COVID-19

Исследование провели сотрудники Страсбургского университетского госпиталя.

Антитела к коронавирусу могут сохраняться в организме человека до 13 месяцев после того, как он переболел COVID-19. Они значительно снижают вероятность повторного заражения в течение этого периода.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сотрудниками Страсбургского университетского госпиталя. Его результаты были опубликованы на медицинском портале Medrxiv.

Медработники проанализировали взаимодействие антигенов коронавируса с антителами в сыворотке крови сотрудников медицинского учреждения. Отмечается, что они перенесли болезнь в легкой форме.

Всего в исследовании приняли участие 1309 медработников, а сам процесс наблюдений и анализа данных занял 422 дня. Авторы отметили, что вакцинация против COVID-19 укрепляет иммунитет к вирусу вне зависимости от уровня антител в крови до прививки, препарата, которым она была сделана, и количества доз.

"Наше исследование демонстрирует долгосрочное сохранение антител, которые могут защитить от повторного заражения. Значительно увеличивая титры перекрестно нейтрализующих антител, однократная вакцинация усиливает защиту от мутаций", – сказано в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич
Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип