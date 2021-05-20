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Как ХАМАС построил подземную террористическую сеть в самом сердце Газы

  • 20.05.2021, 9:58
  • 1,028
Как ХАМАС построил подземную террористическую сеть в самом сердце Газы

В рамках операции «Страж стен» ЦАХАЛ нанес существенный ущерб системе туннелей.

По словам официального представителя ЦАХАЛа, за последнее десятилетие ХАМАС инвестировал миллионы долларов в создание обширной инфраструктуры туннелей под поверхностью сектора Газа, пишет detaly.co.il.

Эти туннели используются ХАМАСом, чтобы устраивать засады противникам и проводить контрнаступительные операции с целью причинения как можно большего вреда гражданскому населению.

Большая часть инфраструктуры ХАМАСа построена в самом центре густонаселенных гражданских районов в секторе Газа. Это означает, что военные цели, включая центры управления и контроля, производство оружия, склады оружия, военную инфраструктуру, шахты террористических туннелей и центры боевого управления, находятся внутри жилых кварталов.

В рамках операции "Страж стен" ЦАХАЛ нанес существенный ущерб системе туннелей, известной как "Метро", чтобы как можно сильнее расстроить планы ХАМАСа.

В ЦАХАЛе отмечают, что армия действует в соответствии с международным правом и принимает максимальные меры предосторожности, чтобы уменьшить ущерб для гражданского населения во время своей оперативной деятельности.

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