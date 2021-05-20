«Летающая парта»: что известно о самолете Як-130, который разбился в Барановичах 5 20.05.2021, 10:26

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Як-130

Фото: Лідская газета

Первую партию этих самолетов ВВС Беларуси получили из РФ в 2015 году.

Як-130 - это первый полностью построенный в России после распада СССР самолет. Первую партию этих самолетов ВВС Беларуси получили в 2015 году, пишет intex-press.by.

Конкурс на создание нового учебно-тренировочного самолета был объявлен еще в конце 1980-х годов. Новая машина «летающая парта» должна была стать двухдвигательным универсальным самолетом для подготовки летчиков, начиная от первоначального летного обучения и заканчивая особенностями боевого применения, а также для поддержания летных навыков в строевых частях. Як-130 проектировался совместно с итальянской фирмой Alenia Aermacchi.

Первый полет учебно-тренировочный самолет совершил 25 апреля 1996 года под управлением летчика-испытателя Андрея Синицына. Як-130 — это первый полностью построенный в России после распада СССР самолет.

Характеристики самолета позволяют использовать его в качестве легкого штурмовика, самолета-разведчика, истребителя-бомбардировщика и самолета радиоэлектронной борьбы. На нем впервые реализована концепция «стеклянной» кабины, вся информация выводится на коллиматорный индикатор.

Восемь узлов подвески под крылом и один под фюзеляжем позволяют Як-130 нести до трех тонн боевой нагрузки, включающей четыре управляемые ракеты «воздух-воздух» Р-73, четыре ракеты «воздух-поверхность» типа Х-25М, неуправляемые ракеты калибром до 266 мм, авиабомбы, разовые бомбовые кассеты и зажигательные баки калибром до 500 килограммов, контейнеры с 23-мм пушечными установками.

Полностью вооруженный и заправленный истребитель весит 10 290 килограммов.

Первую партию учебно-боевых самолетов Як-130 ВВС Беларуси получили в 2015 году в соответствии с контрактом с научно-производственной корпорацией «Иркут». Через год в Беларусь поставили еще четыре учебно-боевые машины, еще четыре самолета было поставлено в 2019 году.

Напомним, в крушении военного самолета Лидской штурмовой авиабазы Як-130, случившегося 19 мая под Барановичами, погибли два летчика — командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиационной базы майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко — летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб.

Фото: mil.by

Фото: mil.by

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