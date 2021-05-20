Отчего так нервничает власть? Роман Трунов, «Росбалт»

20.05.2021, 10:45

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Фото: ТАСС

Неудивительно, если кто-то из ближнего круга Путина уже ищет контакты с «западными партнерами» для проведения сепаратных переговоров.

Казалось бы, за двадцать один год существования нынешнего политического режима в РФ запрещено все, что только можно представить. Однако новые табу и репрессии, будь то воспрещение выставки к столетию Андрея Сахарова, задержание одинокого пикетчика или возведение в ранг иноагента очередного независимого СМИ, сыплются словно труха из гнилого пня. Это, впрочем, уже не должно удивлять, поскольку своеобразное осмысление действительности, присущее носителям власти, не предполагает рационального поведения. Единственное, что осталось уяснить — это почему наши властители в последнее время так откровенно нервничают.

Вполне логично предположить, что есть некая причина, хорошо известная власть имущим, но скрытая до поры от широкой общественности. Однако, как бы то ни было, все упирается в одного человека по имени Владимир Путин, на плечах которого и держится существующая властная конструкция. Кстати, недавно «Росбалт» опубликовал статью, в которой было высказано предположение, что «видимо, Путин все же готовится уйти и передать дела преемнику в наилучшем виде». И с этим выводом, особенно с его первой частью, трудно не согласиться, так как многое говорит в пользу этой гипотезы.

В таком случае необходимо попробовать понять, что (или кто) вынуждает Путина оставить власть. Причем сразу следует заметить, что ни о каких высших соображениях в данном случае даже речи не идет. Все эти увертки остались в прошлом, да и тогда они, надо заметить, выглядели не слишком убедительными. Таким образом, можно предложить две основные версии — медицинскую и внешнеполитическую. Впрочем, они нисколько не противоречат друг другу.

Пожизненное правление вполне укладывается в отечественные традиции. С той лишь разницей, что никогда еще российское государство не было столь эфемерным, как нынешняя РФ. То, что сходило с рук Романовым или советским генсекам, за которыми были не только репрессивная машина, но и, что главнее всего, сила обычая и дух времени, не дозволено заурядной персоналистской автократии XXI века. Проще говоря, внезапный уход из жизни правителя неминуемо погубит существующий режим и в перспективе сильно осложнит существование этого правящего класса.

Естественно, возникает вопрос: действительно ли здоровье вождя заставляет начинать думать о передаче власти? Разумеется, тотальная секретность, принятая в современной России, не дает возможности оперировать фактами. Тем не менее есть ряд косвенных доказательств, которые наводят на определенные размышления, которые к тому же подкрепляются неуклюжими стараниями госпропагандистов.

Нарочитая демонстрация отменной физической формы Путина лишь усиливает внимание к этой теме. К примеру, зачем здоровому, но при этом немолодому, человеку ловить падающие карандаши, ведь выглядит это как показная удаль? Не говоря уже о дежурной череде шайб, которые многолетний правитель традиционно забивает в матчах «Ночной хоккейной лиги». А между тем на публичных мероприятиях вроде бы вакцинированный Владимир Владимирович стоит как одинокий тополь в чеховской степи. И кроме того, периодически исчезает на продолжительное время из поля общественного зрения.

Было бы наивно полагать, будто информация о реальном состоянии здоровья первого лица ядерной державы до сих пор неизвестна заинтересованным правительствам других стран. В правящей верхушке РФ, вероятнее всего, каждый второй потенциальный информатор, если не сказать больше. Это, к слову, наглядно показали события тридцатилетней давности, сопровождавшие распад СССР, когда недавние коммунисты, что называется, переобувались в воздухе. Так что неудивительно, если кто-то из ближнего круга Путина уже ищет контакты с «западными партнерами» для проведения сепаратных переговоров.

И нужно сказать, что слишком многое как бы подтверждает эти предположения. Начинающий украинский политик Владимир Зеленский позволяет себе открыто преследовать агентов влияния Москвы, тогда как его многомудрый предшественник Петр Порошенко еще не так давно старательно делал вид, что такой проблемы просто не существует. Но, безусловно, самую коварную игру ведет Вашингтон. Очень похоже на то, что Джо Байден не намерен впустую сотрясать воздух, а стремится, подобно классной хоккейной команде, разыграть численное преимущество до верного.

Более того, создается полное впечатление, что «зарубежные партнеры» словно ждут чего-то неизбежного. Будто бы у них, в отличие от российской стороны, есть время, которое можно потянуть. А истерическая реакция Москвы на любой чих, который раздается на Западе, лишний раз показывает шаткость позиций нынешних обитателей Кремля. Хотя бы потому, что политики, уверенные в силе своей власти и в собственном будущем, не ведут себя как мелкая шпана в темной подворотне.

Это печально, но факт. Безумная политика действующей власти поставила страну на грань морального и политического банкротства. И, видимо, в верхах уже поняли всю тяжесть положения. Оттого так нервничает весь правящий класс, который наверняка помнит, чем может закончиться подобная история в России.

Роман Трунов, «Росбалт»

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