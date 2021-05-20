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Биолог рассказала о разработке вакцины от новых штаммов коронавируса

  • 20.05.2021, 11:10
Биолог рассказала о разработке вакцины от новых штаммов коронавируса

Она также добавила, что ученые постараются модифицировать сам вирус.

Разработчики вакцин от коронавирусной инфекции в скором времени намерены реализовать обновленный вариант препарата, который будет активен против новых штаммов вируса. Об этом в четверг, 20 мая, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Она также добавила, что ученые постараются модифицировать сам вирус.

«Разные платформы будут двигаться в разных направлениях. Общим является то, что все платформы, в том числе аденовирусные (AstraZeneca, Johnson& Johnson, «Спутник V»), а также мРНКовые, будут двигаться по пути создания третьего укола, который был бы уже активен против новых вариантов вируса», — поделилась Баранова в интервью РИА «Новости».

По словам профессора, существуют два сценария производства подобной вакцины. Первый представляет собой создание антигенного препарата, который будет содержать несколько генов мутации — белка коронавируса, который объединяет в себе сразу несколько штаммов, однако специалист отметила, что этот вариант не является хорошим с технологической точки зрения.

Она добавила, что такой метод используется по принципу работы с обычным гриппом, то есть посредством воспроизведения S-белков по отдельности и последующего их синтеза в составе препарата.

Тем не менее, вне зависимости от эволюции вакцин изучение свойств S-белка будет продолжаться, отмечает Баранова, так как на данный момент точный набор всех белков человека, способных взаимодействовать с S-белком коронавирусной инфекции, не определен.

Таким образом, в целях удаления аминокислот, обуславливающих негативное воздействие на человеческий организм, вирус следует модифицировать. Эти кислоты меняют коронавирусный белок так, чтобы получить вакцинный угол, который будет вызывать повышение температуры не у 60% людей, а у 10%. В итоге побочные эффекты от вакцины значительно снизятся, в то время как ее иммуногенность останется на прежнем уровне, подчеркнула Баранова.

Второй путь улучшения вакцин, который, как правило, применяется в области «традиционных» препаратов, предполагает использование рекомбинантного антигена — к этому методу относится, например, препарат «Нововакс», который считается качественной вакциной с подтвержденным уровнем эффективности. А вещество, используемое в «Нововаксе» в целях укрепления иммунного ответа, является сапонином, который получается из коры дерева, растущего в Чили. На данный момент эксперты вывели технологию, которая позволяет использовать не только кору, но и листья этого дерева, однако даже подобного метода недостаточно.

Баранова указала, что гораздо лучше будет вырастить в лаборатории культуру клеток, с помощью которой биохимическим способом стимулировать синтез сапонинов, и тогда деревья можно будет сохранить.

Она также упомянула еще об одном способе, который подразумевает изготовление вакцины на основе живого ослабленного вируса.

Согласно прогнозам биолога, человечество придет к ситуации, когда прививки от коронавирусной инфекции приобретут ту же регулярную основу, что и прививки от гриппа.

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