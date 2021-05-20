Израиль атаковал склад оружия в доме экс-министра юстиции Сектора Газа 20.05.2021, 10:59

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ЦАХАЛ перечислил новые операции против высокопоставленных боевиков.

В армии обороны Израиля перечислили цели, которые были атакованы силами ВВС в Секторе Газа. Одной из них стал дом экс-министра юстиции и склад оружия, находившийся в нем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

Также военные уничтожили объект военной инфраструктуры, находившийся в доме одного из командиров боевого крыла ХАМАС Ашрафа аль-Джабри в Хан-Юнисе.

Был ликвидировапн склад оружия, располагавшийся в доме одного из боевиков в городе Газа, объект военной инфраструктуры, располагавшийся в доме Мухаммада абу-Мустафы, командира спецподразделения «Нухба» «Бригад Изаддина аль-Касама» в Хан-Юнисе.

ЦАХАЛ уничтожил объект военной инфраструктуры, находившийся в доме командира батальона Восточного Рафаха Мухаммада Буаба и объект военной инфраструктуры в доме Усамы абу-Анзы, высокопоставленного боевика в иерархии ХАМАС в Хан-Юнисе.

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