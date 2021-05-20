Белорус рассказал, как слетал в Украину и вернулся, когда наземные границы закрыты 2 20.05.2021, 11:03

2,148

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Что происходит в аэропортах Минска и Львова?

Как слетать в Украину и вернуться, когда наземные границы закрыты узнал на своем опыте журналист Intex-press, слетав в соседнюю страну:

— Спустя практически полтора года карантинных ограничений, я все же собрался в любимую мною Украину, дабы как журналисту-путешественнику проведать любимый Львов, а также увидеть красоты украинского Полесья (честно, я и на белорусском Полесье до этого был всего один раз).

Подготовка к вылету

Готовясь к полету я узнал, что для того чтобы тебя пустили на территорию Украины беларусам нужно: действующий паспорт; медицинская страховка с покрытием лечения от COVID-19. Сделать её можно практически в любом туристическом агентстве. Страховка на 30 дней обошлась мне в 23 рубля; отрицательный ПЦР-тест сделанный не более чем за 72 часа до вылета.

Честно, перед поездкой я переживал больше всего именно из-за ПЦР-теста. По своему опыту скажу, что лучше на тест регистрироваться заранее как минимум за несколько недель. Потому что, чем ближе лета, тем больше желающих сделать тест. Чем раньше вы запишетесь на тест, тем меньше денег за его заплатите. К сожалению, я записался на ПРЦ-тест за несколько дней до вылета, а свободных мест почти негде не было. Поэтому мне пришлось заплатил около 40 рублей за тест плюс 20 рублей агентству за регистрацию онлайн.

Вылет

В минском аэропорту сейчас не особо многолюдно, и больших очередей на регистрацию нет, но лучше конечно все равно приехать за часа два до вылета. Перед началом регистрации вас попросят сразу же кроме паспорта и билета предъявить и ПЦР-тест со страховкой. Таможенный контроль и паспортный проходит также по стандарту. Отмечу, что размер ручной клади был увеличен “Белавией” с 8 до 10 кг мелочь а приятно. Еще порадовало , что ноутбук в эти килограммы не входит, чего лично я не знал.

Полёт

Полет из Минска в Львов занимает примерно столько же сколько поездка из Барановичей в Городею на электричке – 50 минут. Стюардессы настоятельно просят всем оставаться на протяжении полета в масках.

Отметим, что основная масса пассажиров, это те кто ездит туда-сюда к родственникам и семье, и конечно же туристы, которые едут в тур по львовским барам. К примеру, в самолете со мной летела весела компания по всей видимости айтишников, которые уже были в предвкушении львовского гастро-трипа.

Прилёт

По прилету в Украину, у меня проверили паспорт, работники украинской таможни попросили меня показать тест и страховку, и вуаля путь в сказочный Львов был открыт.

Львов

В самом Львове большинство карантинных ограничений уже снято, и он опять потихонечку наполняется туристами, среди которых встречалась много белорусов. Открыто большинство любимых многими баров и заведений, а украинцы очень положительно относятся к белорусским гостям.

Возвращение

Когда я летел назад, в Львовском аэропорту никто не требовал у меня никаких тестов и справок. По возвращению Родина приняла, как и полагает радушно и с улыбкой (в лице молодой пограничницы). Все было по стандарту, как в старые-добрые “докороновирусные” времена. Единственное, что при въезде в Беларусь меня предупредили о самоизоляции (ознакомили с положением). В первую очередь мне сказали о том, что следующие 10 дней если я вдруг захочу слетать в тот же Львов или Одессу, из страны меняс никто не выпустит, даже если до окончания срока самоизоляции останется 20 минут. Поэтому, сейчас мне приходится находиться дома соблюдая предписание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».