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Момент истины

  • Игорь Эйдман
  • 20.05.2021, 11:24
  • 1,074
Момент истины
Игорь Эйдман

Сейчас опять детям внушают ложь о стране и мире, о самой великой и правильной России.

В ленте поминают пионеров и пионерию. Я стал антисоветчиком еще до того, как стал пионером. В восемь лет посмотрел в учебнике по экономической географии старшего брата таблицы промышленного и сельскохозяйственного производства по странам мира. И с удивлением обнаружил, что СССР не по всем показателям на первом месте. Я ведь, как почти все сверстники, был уверен, что живу в самой богатой и "крутой" стране мира. Спросил у отца, почему "мы не во всем первые". Отец не стал по Галичу "резать ветчину", а спокойно ответил, что это все не самое важное, в учебнике нет таблиц, характеризующих уровень жизни в разных странах и по этому самому главному показателю СССР сильно уступает развитым капиталистическим странам.

Для меня наступил был момент истины. Мир советских иллюзий в одно мгновение рухнул. Я понял, что меня всю еще короткую тогда жизнь обманывали, что СССР не самая лучшая и богатая страна, что я живу во лжи. После этого я стал законченным антисоветчиком, хотя для конспирации "красную тряпку" на шее носил. Однако параллельно вел настоящую антисоветскую агитацию среди сверстников и даже как-то написал печатными буквами от руки листовки о "диктатуре старцев-маразматиков" и разложил их по почтовым ящикам в соседнем доме. Вот такой я был пионер. Кстати, в КГБ никто не стукнул, хотя учителя знали и пытались вести со мной душеспасительные беседы.

Сейчас опять детям внушают ложь о стране и мире, о самой великой и правильной России и "разлагающемся Западе". Только вместо красных тряпок - колорадские. Вот и новые юные диссиденты уже появились. Все возвращается на круги своя, только каждый раз на еще более примитивном уровне, продолжается развитие по спирали, направленной вниз.

Игорь Эйдман, "Фейсбук"

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