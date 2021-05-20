Заслуженный военный летчик СССР поделился своей версией трагедии под Барановичами 20.05.2021, 11:31

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Что стало причиной гибели экипажа самолета Як-130?

Причиной гибели экипажа самолета Як-130 под Барановичами могло стать катапультирование на малой высоте, при этом самолет мог быть с большим креном или в перевернутом положении.

К тому же воздушное судно, возможно, пикировало с большой вертикальной скоростью, сообщил агентству «Минск-Новости» председатель первичной организации Белорусского союза офицеров ВВС и войск ПВО, заслуженный военный летчик СССР Камиль Махмудов.

По оценке генерал-майора авиации в отставке, вектор катапультирования мог быть направлен горизонтально либо вертикально вниз или самолет стал резко пикировать, и тогда летчикам для спасения могло не хватить высоты.

— Самолет Як-130 — техника новая, современная, очень надежная, — рассказал Камиль Ахмедович. — Но ведь это техника, как и другая, она может отказать. Уверен: вины летчиков в случившемся нет. Они, видимо, доложили, что случилась техническая неисправность, соответственно, вынуждены были катапультироваться. Но перед этим ребята отвернули от населенного пункта, геройски поступили, как в свое время поступил Герой Беларуси Владимир Карват.

На вопрос, приходилось ли авиатору самому когда-либо катапультироваться, он ответил следующее:

— Несколько раз наблюдал на показных занятиях, как на взлете летчики-испытатели проверяли систему катапультирования на манекене, а самому не приходилось этого делать. Навыки на земле отрабатывали до автоматизма. Нормативы жесткие: не уложился во времени — тренируйся дальше. Здесь движения летчика продуманы до секунды. Ведь если, к примеру, случился пожар, возможен взрыв. И если предпринять ничего больше невозможно, нужно срочно катапультироваться. Решение на это принимаешь самостоятельно либо по команде руководителя полетами с земли, который видит пылающую машину.

— Катастрофа, в которой гибнут летчики, всегда тяжелое событие в авиации. Соболезнуем и переживаем по поводу случившегося, — подытожил К. Махмудов.

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