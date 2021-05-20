закрыть
20 мая 2021, четверг, 14:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пашинян заявил о новом соглашении с Азербайджаном

5
  • 20.05.2021, 12:10
  • 2,754
Пашинян заявил о новом соглашении с Азербайджаном
Никол Пашинян

Политик отказался продемонстрировать текст документа.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что готов подписать новое соглашение с Азербайджаном, если Баку выполнит условия Еревана, передает РБК.

Пашинян отказался продемонстрировать текст документа, объяснив это тем, что переговоры все еще продолжаются. Однако накануне экс-посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян опубликовал фрагмент документа, который, предположительно согласовывают Ереван и Баку. В нем, в частности, говорится о создании Комиссии по делимитации границы двух стран с ее последующей демаркацией. Минасян также утверждал, что в нем идет речь о передаче Азербайджану шести сел в Тавушской области и в Араратской области.

Минасян утверждал, что у соглашения есть открытая и закрытая часть. «Он выставил три предусловия Алиеву для подписания: до выборов вывести азербайджанские войска из Армении и вернуть хотя бы несколько пленных, а формулировки о передаче шести сел сделать максимально размытыми, чтобы обеспечить ему легкое переизбрание», — пишет News.am.

Пашинян не стал раскрывать детали соглашения, но заявил, что документ «на 100% соответствует интересам Армении». «Если Азербайджан реализует наши договоренности и выполнит условия, о которых мы говорили, то да, я подпишу документ», — сказал он.

Действия Минасяна и.о. премьера назвал подрывными. «Показывают в интернете документ, 90% которого замазано. Это в качестве доказательства того, что Армения, якобы, подписывает антиармянский документ. Если так, то наоборот — нужно показать строчки, чтобы все убедились. Иначе как агентурной деятельностью в пользу Азербайджана это нельзя назвать», — заявил он.

Новое обострение отношений между Ереваном и Баку произошло на прошлой неделе. Власти Армении заявили, что группа азербайджанских военных «под предлогом «уточнения границ» вторглась на территорию страны, пройдя вглубь на 3,5 км. Пашинян назвал действия азербайджанских военных в Сюникской области посягательством на суверенную территорию республики и поручил начать консультации с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев через несколько дней заявил, что Азербайджан и Армения должны провести переговоры о делимитации границы между двумя странами в соответствии с трехсторонним соглашением от 10 ноября прошлого года. Он также добавил, что «неадекватная реакция» Еревана на пограничную напряженность, а также попытки интернационализировать этот вопрос могут усилить напряженность в регионе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 мая сообщил, что Россия готова выступить консультантом или посредником в демаркации границы Армении и Азербайджана.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич
Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип