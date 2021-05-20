закрыть
20 мая 2021, четверг, 14:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Куда пропал председатель Барановичского райисполкома?

8
  • 20.05.2021, 12:13
  • 10,182
Куда пропал председатель Барановичского райисполкома?
Михаил Полуян
Фото: 100fm.by

Фото чиновника исчезло с официального сайта.

С сайта районного исполнительного комитета исчезло фото его председателя Михаила Полуяна. С чем это связано, узнала Intex-press.

Михаил Полуян ушел на пенсию по выслуге лет, сообщили Intex-press в Барановичском райисполкоме. Сейчас обязанности председателя районного исполнительного комитета исполняет первый заместитель – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Евгений Быковченко.

Около месяца назад появилась информация, что председателя Барановичского райисполкома Михаила Полуяна задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич
Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип