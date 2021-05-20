Куда пропал председатель Барановичского райисполкома?8
- 20.05.2021, 12:13
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Фото чиновника исчезло с официального сайта.
С сайта районного исполнительного комитета исчезло фото его председателя Михаила Полуяна. С чем это связано, узнала Intex-press.
Михаил Полуян ушел на пенсию по выслуге лет, сообщили Intex-press в Барановичском райисполкоме. Сейчас обязанности председателя районного исполнительного комитета исполняет первый заместитель – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Евгений Быковченко.
Около месяца назад появилась информация, что председателя Барановичского райисполкома Михаила Полуяна задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде.