Куда пропал председатель Барановичского райисполкома? 8 20.05.2021, 12:13

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Михаил Полуян

Фото: 100fm.by

Фото чиновника исчезло с официального сайта.

С сайта районного исполнительного комитета исчезло фото его председателя Михаила Полуяна. С чем это связано, узнала Intex-press.

Михаил Полуян ушел на пенсию по выслуге лет, сообщили Intex-press в Барановичском райисполкоме. Сейчас обязанности председателя районного исполнительного комитета исполняет первый заместитель – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Евгений Быковченко.

Около месяца назад появилась информация, что председателя Барановичского райисполкома Михаила Полуяна задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде.

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