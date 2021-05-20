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Ученые рассказали о необычной иммунной реакции организма на COVID-19

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  • 20.05.2021, 12:20
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Ученые рассказали о необычной иммунной реакции организма на COVID-19
фото: adobestock

При встрече с коронавирусом организм начинает атаковать сам себя.

Коронавирус SARS-CoV-2 может вызывать чрезмерную иммунную реакцию заразившегося организма, и тогда она мешает борьбе с инфекцией. К такому выводу пришли ученые из Университета Сан-Франциско.

Как пишут 2 августа РИА «Новости» и РБК со ссылкой на портал MedicalXpress, где опубликованы результаты работы, специалисты изучили анализы более 30 заболевших COVID-19. Они выяснили, что при столкновении с коронавирусом иммунитет человека часто ведет себя совсем не так, как при гриппе. От SARS-CoV-2 организм начинает избавляться уже через несколько минут после заражения, то есть иммунная система дает более агрессивный ответ, и именно эта чрезмерная борьба приводит к тяжелому течению болезни, в том числе к пневмонии на 11-й день болезни. «Легкие [пациентов] разрушились не только из-за вируса, но и из-за иммунологической борьбы», — пояснил профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.

По оценке исследователей, коронавирус благодаря белковым шипам (из-за которых он и получил свое название) способен поражать клетки не только дыхательной системы человека, но и других органов. Правда, проникать в клетки через дыхательные пути ему проще всего.

Ученые надеются найти способ уменьшить реакцию иммунной системы, чтобы предотвратить развитие пневмонии. Это сложно: если затормозить ее слишком сильно, она не справится с угрозой.

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