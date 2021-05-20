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В центре Минска напали на административное здание костела

  • 20.05.2021, 12:37
  • 6,038
В центре Минска напали на административное здание костела

Подобных случаев не было даже в 1990-х.

Ночью с 18 на 19 мая неизвестные повредили имущество прихода костела Девы Марии и его настоятеля Антония Климантовича.

Об этом tut.by рассказали в пресс-службе Католической церкви Беларуси.

— В четыре утра среды неизвестные люди залезли на территорию за кафедральным костелом. Повыворачивали цветы, сломали домофон на двери приходского дома, повредили фонарь на газоне и разбили лобовое стекло в машине настоятеля, — перечислил повреждения пресс-секретарь католической церкви в Беларуси Юрий Санько.

Следы нападения были и у входа в епархиальный дом.

— К сожалению, из наших никто не слышал, как это происходило,— вызвали милицию позже. Оттуда приехали, провели следственные процедуры. По информации костела, с камер видеонаблюдения (неподалеку находится здание ГУБОПиК) запросили записи.

Собеседник назвал случай нетривиальным.

— Подобных случаев у нас не было даже в 1990-х. Мы знаем, что Кафедральный собор был домом спорта, тогда были противостояния между спортсменами, которые не хотели уходить, и прихожанами, но чтобы порча имущества и в таких размерах… Замена лобового стекла в автомобиле с установкой —это 600 рублей. Надеемся, что в ситуации будут разбираться и информация будет предоставлена.

Католические активисты также отмечают, что машина Антония Климантовича похожа на машину епископа Юрия Кособуцкого, который вечером во вторник в своем Фейсбуке призвал молиться за преследуемых, особенно за tut.by. Призывы епископа широко разошлись в интернете.

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