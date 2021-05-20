Экс-кандидат в президенты о судьбе Лукашенко: Все печально закончится

Экс-кандидат в президенты о судьбе Лукашенко: Все печально закончится4
- 20.05.2021, 12:37
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На заговорах долго не протянешь.
Экс-кандидат в президенты Беларуси на выборах 2001 года Владимир Гончарик прокомментировал «Белорусскому партизану» перспективы Лукашенко.
- Ну какие перспективы? Все печально закончится. Можно ждать очередного «заговора», но на заговорах долго не протянешь. Экономика, уровень жизни людей – вот о чем думать надо, а не мудрить с посмертной передачей власти Совбезу.
Напомним, Лукашенко подписал декрет на случай своего убийства.