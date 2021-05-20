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Как голосовали бы украинцы на выборах президента: появились новые рейтинги

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  • 20.05.2021, 12:46
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Как голосовали бы украинцы на выборах президента: появились новые рейтинги

Озвучены вероятные сценарии первого и второго тура.

30,2% украинцев среди тех, кто определился с выбором, готовы поддержать нынешнего президента Владимира Зеленского, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, сообщает nv.ua.

12,8% поддержали бы лидера Европейской солидарности Петра Порошенко, 11,9% - соглаву Оппозиционной платформы — За жизнь Юрия Бойка, 11,1% - лидера Батькивщины Юлию Тимошенко.

Если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 68% среди избирателей поддержали бы действующего главу украинского государства, а 32% опрошенных проголосовали бы за Порошенка. В случае выхода во второй тур Зеленского и Тимошенко, голоса распределились бы на уровне 62% и 38% поддержки соответственно.

В случае выхода во второй тур Бойко, за Зеленского проголосовали бы 69%, за его соперника — 31%.

Опрос проводился с 16 по 18 мая. Было опрошено 2500 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2%.

По данным аналогичного опроса КМИС, проведенного в середине апреля, Зеленского готовы были поддержать 31,4% украинцев, Порошенко — 18,1%, Тимошенко — 11,9%, Бойко — 9,6%.

20 мая, в годовщину инаугурации, Зеленский дает большую пресс-конференцию.

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