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Ученые придумали суперткань для масок, которая ловит 99,9% частиц коронавируса

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  • 20.05.2021, 12:56
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Ученые придумали суперткань для масок, которая ловит 99,9% частиц коронавируса

Новый фильтр состоит из нанонитей.

Ученые из Калифорнийского университета (Риверсайд) придумали ткань для супермасок, защищающих от коронавируса. Ткань удерживает 99,9 процентов аэрозолей ковида, сообщает 21mm.ru.

Ткань сделана из полимерных нанонитей, которые в 167 раз тоньше человеческого волоса. Исследователи провели тестирование новой ткани в сравнении с другими средствами защиты. В качестве оппонентов выступали хлопковые маски, медицинские маски и шарф-труба. Новая суперткань всех победила: хлопок и шарф удерживали 45-73 процента ковидных аэрозолей, медицинская маска – 98 процентов.

Ученые надеются, что в скором времени их изобретение будет применяться для защиты от COVID-19 и других инфекций по всему миру, - сообщает издание.

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