Процесс переосмысления начался 4 Алексей Кромский

20.05.2021, 12:57

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иллюстрационное фото

Cрок годности любого исторического мифа рано или поздно истекает.

Мой дед - Кромский Аркадий Павлович, командир взвода автоматчиков прошел всю войну и дошел до Берлина. Был ранен под Ржевом. Как и многие настоящие фронтовики, он не любил вспоминать войну. Впрочем, каждый год 9 Мая он говорил моей маме: «А ведь сегодня день Победы». День Победы, который не отмечался в Советском Союзе в период с 1947 по 1965гг. Как мы знаем, все эти годы - 9 Мая не был даже выходным днем. Культ Войны был рожден в эпоху правления незабвенного Леонида Ильича. Именно тогда коммунисты превратили Великую Отечественную войну в религию.

У любого мифа, созданного властью, есть каноническая трактовка. Отступление от официальной версии считается ересью. Именно поэтому в нынешней России запрещены дискуссии на эту «святую» тему. Сомнения являются мыслепреступлением. Подтверждением тому служит закон, внесенный в Госдуму, в котором предлагается запретить публичное отождествление СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Как известно – историю пишут победители. Наследники победителей выносят за скобки общеизвестный и позорный факт о том, что Сталинский СССР и нацистская Германия были союзниками. Они вместе оккупировали Польшу. По этому случаю 22 сентября 1939г. Г.Гудериан и комбриг Кривошеин провели совместный парад Победы в Бресте - победы над Польшей. В торжественном строю, солдаты вермахта и РККА продефилировали по улицам города.

Про оккупацию Латвии, Литвы и Эстонии, согласно пакту Молотова и Риббентропа, нет смысла и говорить. Эти факты общеизвестны и очевидны для тех, кто «при памяти» и не утратил остатки адекватности. Именно поэтому, в отличие от большинства цивилизованных западных стран, в современной России засекречены архивы. Очевидно, есть что скрывать! Ведь тема «освобождения» Европы работает только для внутреннего потребления в путинской России. Понятно, что Красная армия на самом деле никого не освобождала. Как минимум потому, что большинство армий европейских стран воевало против СССР под немецким командованием. Например, Чехия была германским протекторатом - частью Третьего Рейха, Словакия - его союзником, также как Венгрия, Румыния, Болгария и Италия.

Красная армия, разбив армии противников, оккупировала все эти страны. Опутала колючей проволокой и навязала им свою убогую, социалистическую, барачно-казарменную модель экономики. Превратила Европу в сталинский концлагерь. Понятно, что для нынешней российской власти - сталинский режим является примером подражания. На полном серьезе, представители нынешнего истеблишмента, называют усатого упыря «эффективным менеджером», а придворные пропагандисты продуцируют мемы о том, что «можем повторить».

Повторить что? То, как немецкие пулеметчики в буквальном смысле сходили с ума, расстреливая в упор идущих в атаку в плотном строю солдат, отправленных горе полководцами на верную смерть?! Или, как рассказывал мой дед, одну винтовку на пятерых в начале войны?! Никогда не забуду о том, как мой дед рассказывал: «перед атакой политрук распределял, кто будет кричать «За родину», а кто «За Сталина».

И именно эту омерзительную и совковую фальшивую модель нам предлагают как официальную историю. На ее основе Кремль создал новую религию, а точнее превратил войну в религию. Самоощущение РФ, как наследника советской империи позволяет, используя эту религию связывать воедино все постсоветское пространство. Память о победе используется, как инструмент «мягкой силы».

Проблема в том, что срок годности любого исторического мифа рано или поздно истекает. Также как лопались стеклянные солдатские фляжки (о которых рассказывал мой дед). Новое поколение россиян все чаще задается тем же вопросом, который задавал мой дедушка: «Почему побежденные живут лучше победителей»? И какова цена победы Колымы над Освенцимом в человеческих жизнях?

Таким образом, исторический миф уже начал давать трещину. Совсем скоро 9 Мая перестанет использоваться как индульгенция для оправдания преступлений СССР против собственного населения. Общество уже перестало воспринимать историческую дискуссию как покушение на святое.

Процесс переосмысления начался.

Алексей Кромский, специально для Charter97.org

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