Венедиктов: «Газпромбанк» не будет покупать гособлигации Беларуси до освобождения Бабарико 5 20.05.2021, 13:01

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Алексей Венедиктов

И другим не посоветует.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что «Газпромбанк» не будет участвовать в покупке государственных облигаций Республики Беларусь до освобождения Виктора Бабарико. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Газпромбанк не будет покупать белорусские гособлигации на Московской бирже до освобождения экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. И другим не посоветует», — считает известный журналист.

Напомним, радиостанцией на 66% владеет «Газпром-Медиа Холдинг».

Беларусь собирается разместить в России облигации на 100 млрд российских рублей (более 1 млрд долларов по текущему курсу).

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