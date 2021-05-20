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Депутаты Европарламента призвали ЕС немедленно приступить к внедрению четвертого пакета санкций против режима Лукашенко

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  • 20.05.2021, 13:07
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Депутаты Европарламента призвали ЕС немедленно приступить к внедрению четвертого пакета санкций против режима Лукашенко

Европарламент и представители ОБСЕ осудили репрессии против журналистов в Беларуси.

«Мы решительно осуждаем безжалостные репрессии со стороны режима Александра Лукашенко против независимых СМИ, о которых свидетельствует жестокое преследование tut.by». Такое совместное заявление сделали 19 мая депутаты Европарламента из Польши и Литвы Роберт Бедронь и Пятрас Ауштрявичюс. К ним присоединились представители Комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по правам человека, сообщает tut.by.

В своем заявлении депутаты кратко описали произошедшее с ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», а также призвали белорусские власти разблокировать сайт tut.by и немедленно освободить всех его журналистов и других сотрудников.

«Режим должен положить конец позорному преследованию независимых СМИ и отстоять свои международные обязательства уважать права человека и основные свободы, включая свободу СМИ и свободу высказываниям», — написано в заявлении.

Также депутаты Европарламента призвали ЕС немедленно приступить к внедрению четвертого пакета санкций. Они нацелены на должностных лиц, которые участвовали в фальсификации результатов выборов, а также были причастны к последующим нарушениям прав человека в Беларуси. Кроме этого, четвертый пакет санкций также распространяется на компании, поддерживающие власть Александра Лукашенко.

Руководящие должностные лица Комитета по правам человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ разделили обеспокоенность в связи с блокировкой tut.by и рейдами наших офисов в Минске, Бресте, Витебске и Гродно.

«Мы крайне обеспокоены решением белорусских властей не только закрыть сайт tut.by, но и изъять оборудование, документы и мобильные телефоны. Мы понимаем, что такой шаг был предпринят в ответ на предполагаемые нарушения закона, однако эта мера является крайней и свидетельствует о стремительном ухудшении ситуации в области свободы СМИ в Беларуси», — констатировали представители Комитета по правам человека ПА ОБСЕ.

Они настоятельно призвали власти Беларуси снять блокировку портала tut.by и положить конец притеснениям независимых средств массовой информации в стране.

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