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Израильские истребители уничтожили пусковые установки ПВО ХАМАС

  • 20.05.2021, 13:12
  • 2,086
Израильские истребители уничтожили пусковые установки ПВО ХАМАС
Источник: censor.net

Из них планировалось обстреливать территорию Израиля.

ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и объекты ПВО ХАМАС, сообщила пресс-служба армии.

“ЦАХАЛ поразил большое количество многоствольных пусковых установок, из которых планировалось обстреливать территорию Израиля, а также объекты ПВО террористической организации ХАМАС”, – говорится в сообщении военных.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено более 4 тысяч ракет, около 600 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО “Железный купол” Израиль оценивается в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены.

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