В США нашли редкую английскую монету начала 17 века 20.05.2021, 13:18

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Фото: Historic St. Mary’s City

Вероятно, она была утеряна 380 лет назад.

Археологи обнаружили в поле в Мэриленде на месте разрушенного английского форта Сент-Мэри-Сити редкую серебряную монету с изображением короля Англии, пишет «Новое время».

Монета представляет собой серебряный шиллинг, на котором изображен портрет английского короля Карла I, рассказали ученые.

Исследования показывают, что она, должно быть, была отчеканена в Лондоне примерно в 1633 году — более чем за десять лет до казни короля его врагами-парламентариями в 1649 году, во время гражданской войны в Англии.

«Монета указывает на то, что подземные остатки постройки, где она была обнаружена, относятся к самому первому колониальному форту, построенному в 1634 году», — сказал археолог Трэвис Парно, директор по исследованиям и коллекциям Исторического города Сент-Мэри-Сити.

За последние три года археологи обнаружили здесь несколько артефактов, таких как фрагменты отличительной керамической посуды под названием «рейнская» керамика из Франции и Германии, керамика из Суррея в Англии и свинцовая дробь для мушкетов, которые показывают, что это место было заселено ранними европейскими колонистами.

Но серебряный шиллинг окончательно подтверждает возраст этого места и форта.

«Это ключевой инструмент датирования, который предполагает, что это место очень раннего 17-го века», — сказал он. «У нас есть много артефактов, которые действительно указывают нам на начало 17-го века, поэтому найти монету, которая уточнит датировку, действительно будет полезно».

Сент-Мэри-Сити, расположенный недалеко от южной оконечности штата Мэриленд и примерно в 70 милях (112 км) к югу от Балтимора, был основан английскими колонистами в 1633 году. Это было одно из первых колониальных поселений, основанных в Новой Англии после Джеймстауна в 1607 году, Плимута в 1620 году и Колонии Массачусетского залива в 1630 году.

Археологи с 1980-х годов занимались поисками места первоначального колониального форта в городе Святой Марии, а несколько лет назад геофизические исследования показали, что на Милл-Филд, недалеко от южной окраины современного города, когда-то было построено большое сооружение с частоколом.

Но также выяснилось, что у строения был прямоугольный частокол с единственным угловым «бастионом» — внешняя часть форта, которая позволяла защитникам стрелять в любого, кто атакует стены, — а не квадратный частокол с бастионами в каждом углу, который упоминался в письменном описании форта того времени

Раскопки на этом месте начались в 2019 году, но только сейчас археологи обнаружили серебряный шиллинг и подтвердили, что Милл-Филд действительно был местом расположения форта.

По словам Парно, на монете есть отличительное «клеймо мастера» в виде тяжелой решетки, которую можно опустить, чтобы заблокировать вход в замок. Это свидетельствует о том, что монета была отчеканена в Лондонском Тауэре в 1633 или 1634 годах.

К тому времени, когда были построены форты, валютой колонии для почти всех сделок стали фунты табака — ценный урожай — и поэтому открытие серебряного шиллинга убедительно указывало на то, что это место именно первого форта.

Парно считает, что серебряный шиллинг, вероятно, был утерян более 380 лет назад. Монета, возможно, даже прибыла в Сент-Мэри-Сити на одном из двух известных кораблей, «Ковчег» и «Голубь», прибывших в марте 1634 года с примерно 150 колонистами на борту.

Почему форт так отличается от описания того времени, остается открытым вопросом. Это описание было создано первым губернатором колонии Леонардом Калвертом, который видел настоящий форт, но и знал о плане, который так и не был завершен. Так что описание могло быть «немного приукрашенным».

Команда археологов также нашла очень ранние артефакты, в том числе фрагменты каменных орудий и каменные наконечники для снарядов, которые датируются временем, когда этот район был заселен коренными американцами — за много тысяч лет до того, как первый форт был построен на этой земле.

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