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«Очередной позор»: в гимназии собирают деньги якобы на «озеленение»

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  • 20.05.2021, 13:27
  • 4,540
«Очередной позор»: в гимназии собирают деньги якобы на «озеленение»
фото: ЯНДЕКС

Крик души минских родителей.

Подписчик телеграм-канала "Баста!" поделился случаями поборов в гимназии 35 г. Минска:

"Очередной позор. В гимназии собирают деньги якобы "на озеленение" — по 44 рубля с класса.

Некоторые родители отказались оплачивать непонятный побор, тем более, что наличными и без всякого документа подтверждающего передачу денег.

Тогда учителя не стали долго думать. Родители учеников гимназии каждый месяц делают наличными взносы на туалетную бумагу и мыло. И педагоги так "невзначай" увеличили сумму сбора на 2-3 рубля, как раз, чтобы и "на озеленение" хватило.

Понимаем, что деньги на лукашистских прихвостней есть. А для системы образования нет.

"Добровольные" поборы с родителей учащихся в школах устоявшаяся практика. И понуждения к поборам только возросли с осени 2020."

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